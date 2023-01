Vrijgeboren uit gesmokkeld zaad

Maar toen de Israëliërs er lucht van kregen straften ze sommige gevangenen met langdurige opsluiting in isoleercellen. Aan de toch al schaarse bezoekjes van familieleden kwam een einde en sommige gevangenen werden naar afgelegen gevangenissen overgeplaatst. De kinderen zagen daardoor hun vader zelden of nooit.

Toen Habjouqa in 2018 in het onderwerp dook, was het inmiddels al een gevoelig thema. Vrouwen vreesden voor nare consequenties voor zichzelf en hun mannen. Na verloop van tijd slaagde ze er niettemin via een tussenpersoon in het vertrouwen van enkele vrouwen te winnen en de zaak te bespreken.

De vrouwen die voor deze weg kozen, doen dat over het algemeen van harte, constateerde ze. „Scheiden van een man die bij voorbeeld levenslang gevangen zit omdat hij zich tegen de Israëliërs heeft verzet, is eigenlijk taboe”, vertelt Habjouqa. „Ze dachten vaak nooit meer moeder te kunnen worden en door deze methode bleek het toch nog mogelijk. Met een baby van hun man in de gevangenis krijgen ze bovendien vaak een wat hogere status in de gemeenschap. Zo tellen ze weer meer mee.”