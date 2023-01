Trumps bedrijf krijgt boete van 1,6 miljoen dollar voor belastingfraude

De Trump Organization, het bedrijf van de voormalig Amerikaanse president Donald Trump, heeft een boete van 1,6 miljoen dollar (ongeveer 1,5 miljoen euro) gekregen vanwege belastingfraude. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Leidinggevenden van het bedrijf kregen decennialang zaken als schoolgelden en auto’s van het bedrijf, zodat hun salaris lager leek.

Twee bedrijven die onder de Organization vallen, Trump Corporation en Trump Payroll Corporation, krijgen elk de helft van de boete voor hun rekening. Het geldbedrag is voor de bedrijven makkelijk op te brengen, maar volgens nieuwssite Bloomberg is de schade groter. Niet alleen heeft de reputatie van de Trump Organization een deuk opgelopen, maar ook zou de veroordeling een drempel vormen voor nieuwe deals en leningen.

Een jury oordeelde vorige maand dat Trumps bedrijf schuldig was aan fraude. Aan de hand daarvan heeft de rechter vrijdag het maximale boetebedrag uitgedeeld. Trump was zelf geen verdachte in de zaak en ontkende volgens persbureau AP te weten van de belastingontduiking.

250 miljoen

Het is niet de enige aanklacht tegen Trump en diens bedrijven. De staat New York spande in september een civiele zaak aan wegens fraude en eist naast een boete van 250 miljoen dollar dat hij vijf jaar lang geen vastgoedtransacties in de staat mag aangaan. Die zaak komt naar verwachting in oktober voor de rechter. Daarnaast liggen er nog verdenkingen tegen Trump van pogingen om de verkiezingsuitslag te veranderen, betrokkenheid bij de Capitoolbestorming van 6 januari en laster.

