Theatercollectief mugmetdegoudentand stopt na 38 jaar

Het theatercollectief mugmetdegoudentand uit Amsterdam stopt ermee. Na 38 jaar houdt de groep aan het eind van dit theaterseizoen, in juni, op te bestaan. De drie artistieke makers, Joan Nederlof, Lineke Rijxman en Marcel Musters gaan onafhankelijk van elkaar door.

Dat melden ze in een persverklaring. Door alle verwikkelingen rond corona afgelopen twee jaar zijn plannen gewijzigd en verschoven, tot het punt dat de begroting niet meer sluitend te krijgen was. Vandaar het besluit eind dit seizoen te stoppen. De meeste lopende projecten, zoals The Making of Soros the Musical worden dit seizoen normaal uitgespeeld. Maar de nieuwe producties voor het theaterseizoen 23/24 Rood-politiek-correct-kapje van Joan Nederlof en Limo van Lineke Rijxman worden teruggetrokken.

‘Trots op verleden’

„Mugmetdegoudentand is trots op haar verleden, maar maakt nu graag plaats voor nieuwe generaties theatermakers die mede voort kunnen bouwen op de legacy van de Mug”, laat het gezelschap weten in de persverklaring. Het collectief werd in 1985 door theatermaker Jan Ritsema en onder meer Joan Nederlof en Marcel Musters opgericht.

Mugmetdegoudentand heeft vele spraakmakende theaterproducties en tv-shows gemaakt; zo kreeg Joan Nederlof in 2001 een Gouden Kalf voor haar rol in de tv-serie Hertenkamp die het collectief met de VPRO maakte.

Lineke Rijxman werkt aan de voorstelling The Making of Soros the Musical die op 10 maart in de Schuur in Haarlem in première gaat en daarna door het land reist. Joan Nederlof maakt op dit moment de voorstelling FAAM samen met Flexibel, de net opgerichte eerste Nederlandse theaterschool voor mensen met een verstandelijke beperking. FAAM wordt in mei gespeeld in Amsterdam en Purmerend. Marcel Musters werkt verder aan zijn tweewekelijkse podcastserie De 100 vrouwen van Marcel, die hij na het stoppen van mugmetdegoudentand zelfstandig wil voortzetten in een door hem nieuw op te richten cultureel collectief.