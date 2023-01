Vrouw week weg voor werk. Ik ben een jonge vader met een kind van twee en een van vier. „Dit kan ik”, zeg ik nog. Kinderen ophalen vanuit werk, avondeten, tandenpoetsen, vroeg naar bed, opstaan, snoet wassen, ontbijten, tandenpoetsen, boterhammen en fruit mee, knuffels en kinderen in bakfiets naar KDV, respectievelijk basisschool. Dan naar het werk en cyclus herhalen; vijf dagen. Vrijdag: vrouw terug. Ze zegt: „Niet slecht gedaan.” Ik begin iets te glunderen van lichte trots. „Voor een volgende keer: die eenhoorntrui en –broek, die ze deze week aanhad. Dat is een pyjama.”

