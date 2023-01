Profvoetballer Mendy vrijgesproken van zeven aanklachten van seksueel geweld, twee lopen nog

Profvoetballer Benjamin Mendy (28) is vrijdag in een Britse rechtbank vrijgesproken van zes aanklachten van verkrachting en een aanklacht van aanranding. Dat melden Britse media. De verdediger van de Britse landskampioen Manchester City moet nog wel terechtstaan voor één andere aanklacht van verkrachting en één poging tot verkrachting. Over deze twee aanklachten kon de jury geen oordeel vellen in deze rechtszaak, en dus moet Mendy ergens in de nabije toekomst nogmaals berecht worden.

Mendy werd eind augustus 2021 opgepakt. De voetballer die met zijn thuisland Frankrijk het wereldkampioenschap won in 2018, heeft tijdens de coronapandemie seksfeesten gegeven in zijn villa buiten Manchester. Daarbij hadden hij en andere profvoetballers vaak seks met meerdere vrouwen per nacht en werd uitbundig aan partnerruil gedaan. Ook werd er veel gedronken en consumeerden feestgangers lachgasballonnen. Dit alles bleek tijdens de rechtszaak, waarin Mendy ook zei dat hij zich in de gevangenis realiseerde dat hij vrouwen ook kan „kwetsen” als „we allebei seks willen”.

In de context van de feesten zou Mendy meerdere vrouwen hebben gedwongen tot seks, beschuldigingen die hij van meet af aan ontkende. In september van vorig jaar oordeelde de jury ook al dat Mendy zich niet schuldig had gemaakt aan het verkrachten van een negentienjarige vrouw, nadat er beelden opdoken waarin zij volgens de rechter „enthousiaste en overduidelijk consensuele seks” had met Mendy.

Manchester City doet nog geen uitspraken over de zaak, omdat er nog twee aanklachten tegen Mendy openstaan.