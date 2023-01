Oncoloog Radboudumc handelde onzorgvuldig, oordeelt tuchtcollege

Een oncoloog van het Nijmeegse Radboudumc tegen wie twaalf tuchtklachten waren ingediend door onder meer nabestaanden van patiënten, heeft in zeven gevallen gedeeltelijk onzorgvuldig gehandeld. Dat oordeelt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle vrijdag. In de vijf andere zaken zijn de klachten ongegrond verklaard.

In november 2022 dienden een patiënt en elf nabestaanden van patiënten van de oncoloog afzonderlijk tuchtklachten in tegen de internist. De oncoloog werd onder meer verweten pijnklachten van patiënten niet serieus te hebben genomen, second opinions te hebben afgeraden en tientallen mails van patiënten niet te hebben gelezen. Ook mails met uitslagen waren ongelezen. Het Radboudumc was al eerder een onderzoek gestart naar 300 patiëntdossiers van de oncoloog, waarbij in 42 gevallen ernstige fouten op „medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak” werden geconstateerd.

In de uitspraak schrijft het Regionaal Tuchtcollege dat de oncoloog in zeker drie gevallen een patiënt „een mogelijk genezende behandeling heeft onthouden”. Ook zou de internist een tijd hebben gewerkt terwijl ze niet als arts geregistreerd was. Daarnaast was er sprake van enkele medische onzorgvuldigheden: zo zou de oncoloog bij een patiënt geen weefselonderzoek hebben laten doen om het vermoeden van darmkanker te bevestigen.

Ondanks dat er gelijktijdig twaalf tuchtklachten tegen de oncoloog zijn ingediend, oordeelt het Regionaal Tuchtcollege niet dat de vrouw een risico vormt voor de individuele gezondheidszorg. Volgens het college is er geen sprake van een patroon van „ernstig onzorgvuldig handelen” en mag de oncoloog haar werk dus voortzetten. Wel heeft ze verschillende waarschuwingen en berispingen gekregen vanwege de gegrond verklaarde klachten.

