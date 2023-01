Neef van BLM-oprichter excessief getaserd bij aanhouding en later overleden

De 31-jarige zwarte Amerikaan Keenan Anderson is op 3 januari om het leven gekomen in Los Angeles na een zeer hardhandige aanhouding. Anderson overleed aan een hartstilstand nadat hij door meerdere politieagenten tegen de grond werd gewerkt en er tweemaal een stroomschokwapen op hem werd gebruikt. Tijdens zijn aanhouding vroeg hij herhaaldelijk om hulp. Dat blijkt uit zogenoemde bodycam-beelden van een van de agenten die donderdag door de politie van Los Angeles zijn gepubliceerd. Het is de derde keer in 2023 dat een zwarte man om het leven komt bij een politieaanhouding in Los Angeles.

Anderson is de neef van Patrisse Cullors, een van de oprichters van de Black Lives Matter-beweging (BLM). Deze kwam op na de dood van de zwarte Amerikaanse man George Floyd in 2020, die werd verstikt door politieagenten tijdens een aanhouding. Floyd gaf, zo is op de wijdverspreide videobeelden van zijn aanhouding te zien, meermaals aan dat hij geen adem kreeg. Terwijl Anderson werd aangehouden, riep hij dat de agenten hem net als Floyd om het leven probeerden te brengen.

BLM is uitgegroeid tot een grootschalige protestbeweging tegen politiegeweld richting zwarte Amerikanen, maar ook als strijd tegen discriminatie van minderheden wereldwijd.

Dertig seconden onder stroom

Anderson, een leraar Engels op de middelbare school die op bezoek was bij zijn vader in Los Angeles, werd aangehouden na een verkeersincident, waarvan hij zou zijn weggerend. Volgens de politie probeerde hij een auto te stelen en veroorzaakte hij daarna een botsing. Uit eerste bloedtesten blijkt dat hij cocaïne en cannabis in zijn systeem had. Volgens de politie zou Anderson „onberekenbaar gedrag” hebben vertoond.

Tijdens zijn aanhouding werd Anderson dertig seconden achter elkaar onder stroom gezet. Volgens Amerikaanse politierichtlijnen mag een stroomschokwapen maximaal vijftien seconden lang worden ingezet. Enkele uren later overleed hij. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk, aldus de politie. Eerder schreef NRC dat bij het gebruik van stroomschokwapens een risico op hartfalen bestaat wanneer het slachtoffer drugs heeft gebruikt of een onderliggende hartziekte heeft.