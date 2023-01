Misleidend erts om mijnwerkers te pesten

Kobalt wordt al millennia gebruikt om glas, glazuur en verf een diepblauwe kleur te geven. Tegenwoordig vind je het ook in vliegtuigmotoren en accu’s van elektrische auto’s. Kobalt is veelzijdig en nuttig. Waarom is het dan vernoemd naar kobolden – kwaadaardige aardmannetjes?

In graven van Egyptische farao’s zijn glazen objecten gevonden die diepblauw gekleurd zijn met kobalt. En drieduizend jaar geleden werd de kobalthoudende kleurstof kobaltblauw in China gebruikt om porselein te kleuren. Naast blauwe kobaltverbindingen heb je ook andere kleuren, zoals het groene kobaltoxide met zinkoxide en violet kobaltfosfaat.

Puur kobalt is een hard, zilvergrijs metaal. Op aarde komt het enkel voor in combinatie met andere elementen, in de vorm van kobaltverbindingen. Pas rond 1723 werd het door de Zweedse chemicus Georg Brandt geïsoleerd en beschreven als apart element. Daarmee is kobalt het eerste metaal met een officiële ontdekker. Andere metalen, zoals ijzer, goud en lood, zijn al zo lang bekend dat er geen aanwijsbare ontdekker is.

Kobalt is meer dan een mooi kleurtje. Gemengd met bijvoorbeeld chroom en molybdeen levert het stevige, slijtvaste, roestvaste en temperatuurbestendige legeringen op die geschikt zijn voor machineonderdelen, vliegtuigmotoren, en implantaten en protheses. Gecombineerd met ijzer, nikkel en aluminium, of zeldzame aardmetalen, kun je er krachtige magneten van maken.

De laatste jaren neemt de vraag naar kobalt toe. Kobaltoxide is een belangrijk ingrediënt van de lithium-ionbatterijen en accu’s in elektronica en elektrische auto’s.

Kobalt komt in de aardkorst ongeveer net zo vaak voor als lithium. Je vindt het vaak in de buurt van nikkel en koper, daarom worden kobalthoudende ertsen meestal gewonnen als bijproduct in koper- en nikkelmijnen. In 2021 werd er ongeveer 170.000 ton kobalt gewonnen – krap 20 procent meer dan in 2020. Bijna 70 procent hiervan kwam uit Congo.

De mijnbouw gaat gepaard met milieuvervuiling, bijvoorbeeld als er giftige stoffen lekken die gebruikt worden voor de verwerking van kobalt. Daarnaast zou er op sommige plekken sprake zijn van kinderarbeid en levensgevaarlijke omstandigheden vanwege instortgevoelige mijnen.

Kobalt dankt zijn naam aan een oude mijnwerkersmythe. Kobaltertsen leken op ertsen van waardevollere metalen, zoals zilver, en bij het smelten kunnen giftige arseendampen vrijkomen. Zo ontstond onder mijnwerkers de mythe dat kwaadaardige kobolden het misleidende en gevaarlijke kobalterts neerlegden om hen te pesten.

Oude protheses

Kobalt speelt ook een rol in onze gezondheid. Het zit in vitamine B12 en het radioactieve isotoop kobalt-60 wordt gebruikt voor radiotherapie. Maar blootstelling aan grote hoeveelheden zorgt voor kobaltvergiftiging, met symptomen als slecht zien, doofheid en zenuwproblemen. Dit kan gebeuren als je kobaltstof inademt. Mensen met een oude, kobalt bevattende metaal-op-metaalprotheses lopen ook risico.

In de jaren zestig vond er een meer onwaarschijnlijke vorm van kobaltvergiftiging plaats. Het begon met bijna vijftig patiënten die in een paar maanden tijd in Canada werden opgenomen met een hartspieraandoening. Het waren zware drinkers met een voorkeur voor bier van brouwerij Dow. Deze brouwerij bleek – meer dan andere brouwerijen destijds – kobalt toe te voegen aan het bier voor de stabilisatie van het schuim. In combinatie met overmatige alcoholconsumptie en een ongezonde levensstijl bleek het kobalt de hartspieraandoening te veroorzaken.