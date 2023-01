Mediahuis neemt advertentietak van Talpa over

Mediahuis neemt de advertentietak van Talpa over. Dat betekent dat Mediahuis, de uitgever van onder meer NRC en De Telegraaf, alle advertenties en andere sponsoruitingen rond televisieprogramma’s van Talpa gaat verkopen. Daarover hebben beide bedrijven een akkoord gesloten, zo bevestigt Talpa-directeur Pim Schmitz vrijdagavond aan NRC na berichtgeving van het FD. Mediahuis was vrijdagavond nog niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: ACM onderzoekt fusie RTL en Talpa

Met de actie hoopt Talpa de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) tegemoet te komen en ervan te overtuigen de overname van RTL goed te keuren. ACM doet al meer dan een jaar onderzoek naar de gevolgen van zo’n fusie voor de commerciële televisiemarkt.

De toezichthouder is kritisch over een overname van RTL door Talpa omdat er bezwaren leven over de macht van het fusiebedrijf ten opzichte van andere televisieaanbieders en productiebedrijven. Volgens de ACM kan de overname zorgen voor minder investeringen van externe producenten, wat op termijn weer zijn weerslag op de markt heeft en daarmee in „het nadeel van de consument” kan uitpakken.

Talpa hoopt dat de verkoop van de advertietak aan Mediahuis „voldoende oplossing” is „voor de zorgen” van ACM. Als de toezichthouder daar blijk van geeft, wordt de overname definitief en gaat Mediahuis de reclametijd van de Talpa-zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9 verkopen. In het FD zegt Talpa-bestuurder Paul Römer dat Mediahuis de verkoopstrategie en tarieven voor advertenties gaat bepalen. „Daarmee is het belangrijkste bezwaar voor de ACM weggenomen.”