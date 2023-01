Lisa Marie Presley worstelde haar hele leven met de mythe van haar beroemde vader Elvis

Het was misschien wel de meest gestelde vraag in haar leven: welke herinneringen heb je aan je vader? Lisa Marie Presley, het enige kind van de ‘King of Rock ‘n’ roll’, verloor haar vader Elvis Presley op haar negende in 1977. En er ging geen dag voorbij dat ze niet aan hem herinnerd werd.

Lisa Marie Presley leefde als dochter van Elvis Presley en Priscilla Beaulieu een leven voor het voetlicht. Als kind van het legendarische, heupwiegende muziekidool op de top van zijn kunnen was privacy een zeldzaam gegeven. De donderdag in Los Angeles op haar 54ste aan een hartstilstand overleden Lisa Marie ontkwam niet aan aandacht. Of die nu haar vaders leven en muzikale erfenis betrof, of haar eigen muziek of haar tumultueuze privéleven van vier huwelijken, of de omarming van de Scientologykerk en de vele tragedies.

Toen Elvis in 1977 overleed aan de gevolgen van grote hoeveelheden medicijnen, erfde zijn dochter, samen met haar grootouders, zijn fortuin en Graceland, zijn huis en landgoed. Lisa Marie woonde toen al bij haar moeder Priscilla; haar ouders scheidden in 1973. Graceland bezocht ze enkel in vakanties. Het werd een nog altijd veel bezocht bedevaartsoord voor fans.

Getroebleerde jeugd

De in Memphis geboren Lisa Marie Presley was een voorbeeld van hoe kinderen kunnen worstelen in de schaduw van beroemde ouders. Ze was een eenzaam, wat getroebleerd kind dat van kostschool naar kostschool ging en al vroeg experimenteerde met drugs. Het was een zoektocht naar haar eigen identiteit, zou ze later verklaren. Door haar bekende naam zwaaiden deuren wijd open. Maar, besefte ze vroeg, ze konden ook hard dichtslaan.

Zo waren er haar eigen muziekambities maar haar vaders oeuvre verlamde haar aanvankelijk. Een platencontract werd ontbonden omdat ze zich er nog niet aan toe voelde. En eenmaal zover, deed ze toch nog jaren over haar debuutalbum To Whom It May Concern (2003). Ze was toen halverwege de dertig.

In de lijn van de toen populaire Sheryl Crow en Alanis Morissette zette ze zich stoer en ongenaakbaar in haar poprockliedjes neer. De door haar bezongen kwetsbaarheden noemde ze het ‘zwarte gangenstelsel’ van haar gemoed. Ze hoefde verder niet zozeer popster te worden, zei ze tegen de L.A. Times in 2003. Dat ze haar muziek ging uitbrengen ging haar meer om ‘credibility’ - om zelf ook iets bereikt te hebben.

‘Samen’ zingen met haar vader

Er kwamen nog twee popalbums, Now What (2005) en Storm & Grace (2012). Nadrukkelijk ging ze een andere kant op dan haar vaders muziek, al wist ze dat ze niet aan vergelijkingen ontkwam. Misschien, merkte ze in een televisie-interview op, was haar leven simpeler geweest met een ‘gewone’ baan, als verpleegkundige misschien. Maar muziek hoorde bij haar leven, al voordat ze zich bewust werd van haar vaders oeuvre.

Opvallend was het duet ‘I Love You Because’ ‘mét’ haar vader. Op suggestie van producer T-Bone Burnett nam ze die op voor Elvis’ 35ste sterfdag. Ze maakte er een persoonlijk project van door in de video niet alleen beelden uit haar vroege gelukkige jeugd te tonen - Elvis met baby Lisa op zijn knie - maar ook haar eigen vier kinderen. Zelf is ze pas na anderhalve minuut te horen als ze zachtjes en niet onverdienstelijk de hogere melodielijn pakt.

Overigens was dit niet de eerste keer dat ze ‘samen’ met hem zong. Vijf jaar eerder mengde haar stem met oude opnames van ‘The Ghetto’. Ook het oude nummer ‘Where No One Stands Alone’ werd een duet en kreeg in 2018 een soortgelijke, persoonlijke videoclip.

Vier keer getrouwd

Presley trouwde maar liefst vier keer. Extreem kort was haar huwelijk met acteur Nicolas Cage. Met zowel zanger Danny Keough als gitarist/producer Michael Lockwoord kreeg ze twee kinderen. Maar voor de media was haar huwelijk met zanger Michael Jackson in 1994 sensationeel. Vanaf het moment dat bekend werd dat de twee samen waren, werd beweerd dat het een publiciteitsstunt was. Ze ontkende dat ten stelligste; dit was liefde. De op zijn minst opmerkelijke videoclip bij ‘You Are Not Alone’ moest dat bewijzen. Later omschreef ze het huwelijk als „haar poging hem te redden”.

Verlies

Het verlies van haar zoon Benjamin Keough, hij stapte twee jaar geleden uit het leven, tekende Presley. Het leek haar aan te zien bij de uitreiking van de Golden Globes, waar ze samen met haar moeder de hoofdrolspeler van de Elvis Presley-biopic, Austin Butler, kwam steunen. De familie was trots: eindelijk deed een film recht aan de zanger. Lisa Marie sprak uit hoe aangedaan ze was door de film, maar ze kwam niettemin somber over.

Een half jaar geleden publiceerde ze een emotioneel essay over haar rouw. Ze hekelde de cultuur van ‘verder gaan’ („You do not ‘get over it’, you do not ‘move on’, period.”) en beschreef de eenzaamheid die haar in het proces overviel. Mensen gingen haar uit de weg, merkte ze. Ze voelde zich gestigmatiseerd. Want „je vertegenwoordigt de grootste angst van elke ouder.” Maar het laatste wat ze wilde was zich een slachtoffer voelen, al werd ze al sinds ze kind was geconfronteerd met dood en verlies.

De vloek van bekende ouders Sean Stewart, de zoon van popster Rod Stewart noemde het ooit “een vloek” om kind van een rockster te zijn. Veel kinderen van sterren worstelen met hun beroemde ouders. Het maakt ze onzeker, depressief. Zoals muzikant Julian Lennon die vaak vooral als ‘zoon van’ gezien wordt. En van Paris Jackson (vader: popster Michael Jackson), Jack en zijn zus Kelly Osbourne (vader: rocker Ozzy Osbourne) is bekend dat de problemen zich opstapelden: verslavingen, zelfmoordpogingen, afkickklinieken. Jaden en Willow Smith (ouders: acteur/artiest Will Smith en Jada Pinkett-Smith) staken nooit onder stoelen of banken dat de tol van familieroem hoog is. In Willows harde emo-punk komen haar angst- en paniekaanvallen en vroegere zelfmutilatie langs. Model en kunstenares Frances Bean Cobain werd na de zelfmoord van haar vader grungerocker Kurt Cobain en drugsproblemen van haar moeder Courtney Love als jong kind uit huis geplaatst. Zelf ontwikkelde ze ook een verslaving, maar ze is al weer een tijd clean.

