Lisa Marie Presley, enige kind Elvis, overleden aan hartstilstand

De Amerikaanse zangeres Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley, is donderdag op 54-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. Dat schrijft entertainmentwebsite TMZ en bevestigt haar moeder Priscilla Presley aan persbureau Associated Press. Volgens TMZ overleed Presley aan een hartstilstand, 46 jaar nadat haar vader op dezelfde manier om het leven kwam.

Volgens TMZ werd Presley gevonden in haar huis in het Californische Calabasas door haar huishoudster, waarna haar ex-man Danny Keough haar zou hebben gereanimeerd tot hulpverleners ter plekke kwamen. Ook het ambulancepersoneel probeerde haar nog te reanimeren, maar eenmaal aangekomen in het ziekenhuis in Los Angeles werd ze dood verklaard.

De bekendheid van Presley is in eerste instantie te danken aan haar legendarische vader Elvis, die het moderne rock-genre heeft gepopulariseerd in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Hij overleed toen ze negen was, waarna ze zich bijna vijf decennia lang heeft toegewijd aan zijn nagedachtenis. Zo was ze afgelopen dinsdag aanwezig bij de Golden Globes-uitreiking. Daar viel acteur Austin Butler in de prijzen voor de vertolking van haar vader in de nieuwe film Elvis. Daarover zei ze: „Het was werkelijk verbijsterend. Ik heb er dagenlang over gedaan om het te verwerken, omdat het zo perfect en authentiek was.”

Zelf bracht Presley drie albums uit waarmee ze bescheiden succes behaalde. Spraakmakender waren haar huwelijken; Presley was onder meer getrouwd met Michael Jackson, acteur Nicolas Cage en zanger Danny Keough. Met Keough woonde zij samen, al hadden ze geen relatie meer. Ze laat drie kinderen en haar moeder Priscilla na.