Helft jonge vrouwen slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag, kabinet presenteert actieplan

Meer dan de helft van de jonge vrouwen stelt het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In totaal zegt een op de acht Nederlanders (omgerekend 1,8 miljoen mensen) hier in 2022 mee te maken hebben gehad. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voor het onderzoek zijn 24.000 mensen geënquêteerd van zestien jaar en ouder. De meesten van hen zeggen slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie, zowel online als in het echte leven. Voorbeelden zijn kwetsende opmerkingen of het verspreiden van naaktfoto’s en seksvideo’s via internet. In 4 procent van de gevallen zeggen de slachtoffers ongewenst te zijn aangeraakt of zijn er andere ongewenste fysieke handelingen geweest.

Het aantal mensen dat zegt slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag is toegenomen ten opzichte van 2020: toen ging het om 11 procent, vorig jaar om 13 procent. Het aantal slachtoffers van seksuele intimidatie is toegenomen, maar dat van fysiek seksueel getint geweld is gelijk gebleven. Als mogelijke oorzaak noemt het CBS onder meer de maatschappelijke discussie over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag, dat de afgelopen maanden veelvuldig het nieuws haalde.

Kabinetsplan

Eerder op de dag werd bekend dat het kabinet 11 miljoen euro vrijmaakt voor een actieprogramma om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan te pakken. De komende jaren wil de coalitie zich onder meer richten op nieuwe wet- en regelgeving, publiekscampagnes en het realiseren van een veilige werkomgeving. Dat hebben ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CDA) aan de Tweede Kamer laten weten.

De ministers overwegen ook een verplichte gedragscode in de wet op te nemen voor op de werkvloer en andere aanpassingen in wet- en regelgeving te doen. Zo wil het kabinet de Wet seksuele misdrijven verruimen, waarmee seksuele intimidatie in het openbaar en online strafbaar wordt. Ook wordt ‘sekschatting’ met kinderen onder de zestien jaar verboden.

Verder is een belangrijk doel van het kabinetsplan het beperken van de schade na een incident met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat kan volgens het kabinet door slachtoffers en hun omgeving steun en hulp te bieden en door direct te handelen richting de daders. Ook zal er binnen het actieprogramma veel aandacht zijn voor de rol van omstanders, zodat zij seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen en weten wat ze kunnen doen als ze ermee in aanraking zijn gekomen.

Daarnaast moeten er richtlijnen komen voor organisaties op het gebied van preventie en het signaleren van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op die manier moeten ze nagaan wat er nodig is voor een sociaal veilige (werk)cultuur. Het plan is onder meer in samenwerking met regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer opgesteld. Zij is onafhankelijk en adviseert het kabinet bij de totstandkoming en uitvoering van het actieprogramma.