„In Breda, mijn stad, heb ik tweemaal een groot evenement georganiseerd: The Power of Celebration. Mijn eindpresentatie, deze zomer bij ROC Tilburg, krijgt diezelfde naam. Ik ga het uitbouwen tot mijn eigen merk, mijn eigen bedrijf.

„Ik mag mezelf straks mode-ontwerper noemen. Ik ben tweemaal Europees kampioen freestyle dance geweest, in 2017 en 2018. Ik heb veel gedaan, er is zóveel wat ik leuk vind.

Naam: La Rose Ludelu-Kifu (21) Werkt: aan haar eindpresentatie voor ROC Tilburg Hoopt: Een eigen merk, The Power of Celebration, op te richten

„Ik zit vol ambities voor de toekomst. Tegelijk zal ik nu, aan het einde van mijn school- en studietijd, een paar duidelijke keuzes moeten maken. Een eigen bedrijf dat alle kanten op schiet, heeft tenslotte weinig kans van slagen, hoor ik van verstandige mensen. Maar mezelf opsluiten in één hokje – dat past niet bij mij.

„Kleding en dans blijven voor mij belangrijk. Ik zie ze als middelen om jezelf te uiten, om te zijn wie je het liefst wilt zijn, om te ontdekken wie je bent. Wat ik vooral wil, is mensen bij elkaar brengen die werken aan de ontwikkeling van hun creatieve talenten. ‘Vier het leven, vier jezelf’ – dat is mijn motto.

„Mijn Power of Celebration wordt daarom niet puur een modemerk. Ik wil samenwerken met make-up artiesten, kappers, rappers, performers. Ik wil shows met hen maken, presentaties geven, workshops doen. Niks staat vast, sámen kunnen we iets nieuws laten ontstaan. Met positieve energie kun je nóg meer positieve energie losmaken. In feite is dat mijn product.

„Ik ontwerp kleding met vrolijk gekleurde, Afrikaanse stoffen. Dat alleen al maakt mensen blij. Op allerlei manieren kun je vreugde brengen.

„Mensen moeten zich vrij kunnen voelen en uiten. De modesector kan hard zijn voor jonge modellen en andere creatievelingen. Er zijn strenge normen en regels voor je uiterlijk en je manier van bewegen. Ik zeg tegen íedereen die zijn talenten wil ontwikkelen: Kom maar op! Wat is je idee? Wat is je droom? Hoe kunnen wij elkaar versterken?

„Jarenlang heb ik gratis danslessen gegeven, aan kinderen uit arme gezinnen, in buitenwijken van Breda. Ik heb heel wat kinderen verlegen en onzeker zien binnenkomen. Na een uur dansen met elkaar gingen ze stralend naar buiten.

„Als reactie krijg ik vaak: ‘Het is feest waar La Rose is!’ Dat is wie ik ben; zo ben ik honderd procent mezelf. Ik heb dat van mijn moeder en mijn oma meegekregen. Mijn oma, in Congo, heette ook La Rose. Wij geloven erin dat je de eigenschappen overneemt van de persoon naar wie je vernoemd bent. Mijn moeder roept vaak: ‘O, jij bent precies zoals mijn moeder!’ Altijd was zij druk met bakken en koken, met kleding maken.

„Mijn moeder en mijn oma zijn mijn grote voorbeelden. Net als zij zit ik geen minuut stil. Vriendinnen en vrienden zijn altijd welkom bij ons. Mijn moeder zegt altijd: ‘Wie hier één voet over de drempel zet, is meteen ook míjn kind.’

„Zo wil ik ook leven en werken. In het Nederlands noemen we dat ‘communities bouwen’ en ‘platforms bieden’. Je kunt het ook veel simpeler zeggen. Het is gewoon: ‘samen leven en leren van elkaar.’ Daar ga ik voor.”

Opgetekend door Gijsbert van Es