‘Ik koos voor citroenroom’

Het recept van de madeleines herinnerde me eraan dat ik twee van die platen heb liggen tussen mijn arsenaal aan bakspullen. Met hand en tand moet ik jaarlijks verdedigen dat zulke dingen echt niet weg kunnen. En zie: ze komen van pas.

De gelegenheid was een ‘running dinner’, waarvoor wij het nagerecht toegekend hadden gekregen. Omdat ik last minute sabayon maken niet zag zitten, koos ik voor citroenroom. Eenvoudig recept: breng room met suiker, citroensap en -rasp aan de kook, tot het licht lobbig wordt (6 delen slagroom, 180 gram suiker, 2 citroenen). Best een smakelijke combinatie met de madeleines: sinaasappel en citroen zijn toch broertje en zusje van elkaar?

Het plan was om een halve portie cakes te maken, maar dat liep anders. Mijn man had namelijk de ingrediënten al klaargezet. omdat ik in tijdnood zat. Ik zag de suiker in een witte kom niet, deed er weer suiker in, dus werd het toch een dubbele portie. Geen nood: wat cakes ingevroren en die eten we volgend weekend mét sabayon.

