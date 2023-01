Hoe zorgelijk is de Chinese coronagolf?

Sinds China een maand geleden de omstreden coronaregels in het land versoepelde, heeft het virus er vrij spel. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt en crematoria zouden overuren draaien. Redacteur medische wetenschappen Niki Korteweg ziet dat er in Europa maatregelen worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Moeten we ons weer zorgen maken over corona uit China?

