Hoe kan het dat Anjet Daanje pas zo laat doorbrak?

De komende weken delen we onze favoriete afleveringen uit ons archief. Deze keer blikken we terug op het plotselinge succes van een zeer ervaren schrijver.

Met Het lied van ooievaar en dromedaris heeft Anjet Daanje opnieuw een geweldige roman geschreven, waarin ze zich liet inspireren door het leven van Emily Brönte en haar zussen. Het is haar eerste roman na haar grote doorbraak:De herinnerde soldaat. Maar, daarvoor had ze al acht titels op haar naam staan. Waarom werd ze pas zo laat door het grote publiek ontdekt? En hoe goed is de rest van haar oeuvre eigenlijk?

