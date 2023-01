Het Uur met psycholoog Douwe Draaisma

Hij wordt ook wel de geheugenprofessor genoemd, met zijn onophoudelijke fascinatie voor herinneringen en hoe die ons maken tot wie we zijn. In zijn nieuwste boek, De man die zijn hoofd verloor, laat psycholoog Douwe Draaisma aan de hand van literaire verhalen zien wat wanen en illusies zijn. Pieter van der Wielen praat met Draaisma over hoe je in een waan je verstand juist wél gebruikt, waarom we nauwelijks tijdsbesef hebben in eentonige periodes als lockdowns en hoe we ons geheugen zijn, terwijl onze herinneringen vaak helemaal niet kloppen.