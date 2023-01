Grote brand in busstalling Utrecht, zeker tien bussen volledig uitgebrand

Bij een brand in een busstalling in Utrecht zijn vrijdagochtend zeker tien bussen uitgebrand. In totaal zijn 14 of 15 bussen beschadigd, zo meldt Veiligheidsregio Utrecht op Twitter. Niemand is bij de brand gewond geraakt.

Busvervoerder U-OV meldt op zijn website dat de brand grote gevolgen heeft voor de dienstverlening rond Utrecht, zo’n twintig buslijnen rijden nauwelijks of helemaal niet. Het precieze aantal bussen dat is getroffen door de brand is volgens veiligheidsregio Utrecht nog moeilijk te bepalen, omdat „sommige bussen volledig zijn uitgebrand”. Ook het tramvervoer was enige tijd verstoord, maar wordt inmiddels weer opgestart.

De busstalling in Westraven staat in de buurt van de A12. Een afrit van de snelweg werd tijdelijk afgesloten, maar deze is inmiddels weer geopend, zo meldt Rijkswaterstaat. De brand brak rond 04.50 uur uit en rond half acht maakte de veiligheidsregio bekend dat het sein brand meester was gegeven. De politie is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van de brand.