Griekse rechter schrapt aanklachten voor het helpen van vluchtelingen, verdenkingen van misdrijven blijven

Het strafhof op Lesbos heeft vrijdag de aanklachten tegen 24 mensen die vluchtelingen hielpen naar Griekenland te komen nietig verklaard. Dat meldt Ebel Jan van Dijk, de woordvoerder van de Nederlander Pieter Wittenberg, die ook terechtstond. Het gaat volgens Van Dijk om overtredingen als valsheid in geschrifte, witwassen en spionage. De hulpverleners kunnen nog wel worden aangeklaagd voor de misdrijven mensensmokkel en het oprichten en in stand houden van een criminele organisatie.

Wittenberg (75) ging in 2016 als kapitein van een reddingsboot de zee bij het Griekse eiland op om bootvluchtelingen te helpen. De Griekse politie zag zijn acties als mensensmokkel en zijn organisatie als crimineel. Mensenrechtenorganisatie Amnesty noemde de aanklachten „oneerlijk en ongefundeerd”.

De rechter vond de aanklacht te vaag, zegt woordvoerder Van Dijk tegen NRC. „Er stonden verkeerde namen in en er werden verkeerde pagina’s gelinkt. Ze had nog nooit zo’n slechte aanklacht gezien, zei ze.”

De misdrijven verjaren pas in 2038, dus tot die tijd kunnen Wittenberg en zijn 23 metgezellen nog aangeklaagd worden. Welke straffen de hulpverleners daarvoor kunnen krijgen is niet bekend, maar volgens ANP gaat het mogelijk om celstraffen van meerdere jaren. De zaken van twee Griekse beklaagden zijn naar een lagere rechtbank doorverwezen.

Bekende vluchteling

Onder de 23 anderen is ook Sarah Mardini, de zwemster uit Syrië die meer dan honderd dagen in voorarrest heeft gezeten vanwege haar hulp aan vluchtelingen. Mardini duwde in 2015 al zwemmend een boot met vluchtelingen naar Lesbos, samen met haar zus Yusra, die een jaar later namens Syrië op de Olympische Spelen zwom. Op basis van hun verhaal maakte Netflix de film The Swimmers.

De reddingsacties waarvoor de vrijwilligers worden aangeklaagd, vonden plaats rond het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016. Honderdduizenden Syriërs probeerden de zee over te steken van Turkije naar Griekenland om geweld in eigen land te ontvluchten en in Europa asiel aan te vragen. Daarbij kwamen duizenden van hen om het leven.

Griekenland heeft vluchtelingen geprobeerd te ontmoedigen de grens over te steken, onder meer met gewelddadige politieacties en door ze uit te zetten. De aanklachten van het Griekse openbaar ministerie passen ook in dat beleid. Een commissie van Europarlementariërs noemde de zaak van de 24 hulpverleners „het grootste geval van de criminalisering van solidariteit in Europa”.

