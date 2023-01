Explosie bij gaspijplijn in Litouwen, politie evacueert dorp

Bij een gaspijplijn die Litouwen met Letland verbindt, is vrijdagavond een explosie geweest. Dat is bevestigd aan persbureau Reuters na berichtgeving door de Litouwse omroep LRT. Het aangelegen dorpje Valakėliai met zo’n 250 inwoners wordt geëvacueerd door de politie. Op beelden op sociale media zijn vlammen van tientallen meters hoog te zien. Onduidelijk is nog hoe de explosie heeft kunnen ontstaan.

Niemand is gewond geraakt bij de explosie, schrijft het Litouwse gasbedrijf Amber Grid. Twee pijplijnen vervoeren op die plek gas tussen Litouwen en Letland, en daarvan is er maar één beschadigd. Nemunas Biknius, de baas van het gasbedrijf, spreekt in een verklaring van een „incident” waar snel onderzoek naar wordt gedaan. „Onze focus ligt op dit moment bij de veiligheid en het beperken van de gevolgen van de brand.”

Eind september waren er ook explosies bij de Nord Stream-pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in de Oostzee. De twee pijplijnen zijn daardoor mogelijk permanent onbruikbaar geraakt. Het staat zo goed als vast dat de explosies opzet waren, maar de dader is vooralsnog niet bekend.

Lees ook Speculaties over de Nord Stream-explosies: verborg het grootste zeilschip ter wereld een onderzeeër?