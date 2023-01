Een talkshowredactie die haar huiswerk niet heeft gedaan

Je moet eens even aan je voorhoofd voelen als je een 21-jarige fan van TikTok plukt om het te hebben over zijn idool die vastzit op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Iets gaat dan niet helemaal lekker. De talkshow Op1 nodigde donderdagavond TikTokker Mees Wijnants uit voor een gesprek over de omstreden misogyne influencer Andrew Tate (36). Het item was een pijnlijke demonstratie van slecht redactioneel werk.

Een dag voor de uitzending maakte VICE World News bekend dat het WhatsApp-berichten en spraakmemo’s heeft bemachtigd die Andrew Tate heeft gestuurd naar een vrouw die hem beschuldigde van een verkrachting in 2013. Zij is de derde vrouw die aan VICE World News gemeld heeft dat ze aangifte heeft gedaan van seksueel of fysiek misbruik door Tate. De verdachte Amerikaans-Britse influencer en voormalig professioneel kickbokser werd vorige maand in Roemenië gearresteerd als onderdeel van een afzonderlijk onderzoek naar verkrachting en mensenhandel.

Presentator Sven Kockelmann had blijkbaar het spraakbericht van Tate nog niet beluisterd. Tate-fanboy Mees Wijnants bracht hem het nieuws: het bericht was vrijgegeven. Door wat lijkt op een klein redactioneel slordigheidsfoutje bleven de presentatoren Sven Kockelmann en Fidan Ekiz en daarmee de kijkers in het duister over huiveringwekkende uitspraken van Tate uit het audiodocument. Woorden die omschrijvingen van seksueel overschrijdend gedrag en geweld bevatten.

„Ben ik een slecht mens? Want hoe meer je het niet leuk vond, hoe meer ik ervan genoot. Ik vond het geweldig hoe erg je het haatte. Het wond me op. Waarom ben ik zo? Waarom? Ik ben een van de gevaarlijkste mannen op deze planeet. Soms vergeet je precies hoeveel geluk je had om door mij geneukt te worden. Heb je liever dat ik je vastpin en je dingen laat doen die je niet leuk vindt, of neuk je liever [naam weggehaald]? Je vond het niet leuk dat ik dacht dat ik met je kan doen wat ik wil. Dat is wat het was. Ik ben de slimste persoon op deze verdomde planeet. Ben je echt zo beledigd dat ik je een beetje heb gewurgd? Je viel verdomme niet flauw.”

Ik vraag me af of Ekiz en Kockelmann met een mond vol tanden een TikTokker vrijuit onwaarheden hadden laten uitkramen als ze hun onderzoekswerk goed hadden gedaan en deze teksten hadden gekend. Wijnants kon met nauwelijks tegenwerping de verdachte Tate tot het uiterste verdedigen. Hij trok de beschuldigingen in twijfel: „Ik denk dus dat het eigenlijk dat het niet waar is.”

Het is een journalistieke zonde om onvoldoende weerwoord te geven aan onwaarheden. Een zonde waarvoor Ongehoord Nederland sancties opgelegd kreeg toen Filip Dewinter er onweersproken een oratie over de valse racistische omvolkingstheorie gaf.

De presentatoren van Op1 gaven geen blijk van kennis over wat voor figuren Andrew Tate en zijn fan zijn. Op het moment dat Wijnants van wal steekt, begint hij het vrouwonvriendelijke online incel-gedachtegoed te verspreiden: knappe vrouwen zouden ‘sowieso aandacht’ krijgen, maar mannen zouden ‘bij nul’ beginnen. Die moeten zoals Tate succesvol worden en auto’s hebben. Maar wat de presentator niet weet, wat de presentator niet deert.

The Matrix

Maar wacht even. Het wordt gekker. Gast Wijnants maakte na de arrestatie van Tate op TikTok bekend dat hij gelooft dat de marionetten van ‘The Matrix’ achter de arrestatie van zijn held Tate zitten. In een TikTok-filmpje heeft hij het over de Matrix-complottheorie: „Dit is het bewijs dat ‘The Matrix’ bestaat. De mensen die deze wereld runnen, het is echt Matrix. Als je het nou al niet ziet. Alles is nep. Pensioenen zijn nep. Belasting is nep. Nieuws is nep. Media is nep. Alles.”

Wat is ‘The Matrix?’ Volgens Tate „de systemen die door de samenleving worden gecreëerd en die opzettelijk zijn ontworpen om tot slaaf te maken.” Denk maar aan de media en politici. Tate heeft een vast online publiek van beïnvloedbare jongens en jonge mannen. Hij belooft hen te helpen „ontsnappen aan de Matrix” als ze een maandelijks bedrag van vijftig euro betalen om lid te worden van zijn Hustler’s University online academie. Daar leren zijn volgelingen over crypto-investeringen en doorverkoop.

Het Matrix-smoesje wordt gebruikt door chronisch online mannen die een remspoor van controverses achterlaten op het internet. Wil je voortaan de gevolgen van je eigen daden niet meer onder ogen zien? Geef dan lekker à la Tate ‘The Matrix’ de schuld.

Misschien was het ook wel ‘The Matrix’ die achter de slechte journalistiek van Op1 zat donderdagavond.

