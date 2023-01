De oplossingen én de prijswinnaars van het Econogram 2022

Tijdens de feestdagen is er volop gepuzzeld rond de kerstboom. De redactie ontving in totaal maar liefst 1.257 inzendingen. 1.136 lezers vulden de puzzel digitaal in op onze website of in de app, 121 mensen stuurden hun oplossingen via e-mail of post.

Een veelgemaakte fout dit jaar bleek de spelling van 158 horizontaal: ‘Krijgt de per ongeluk overgemaakte 500 miljoen dollar toch nog terug (9)’. Het antwoord daarop was niet Citygroup, maar Citigroup.

De boekenbonnen gaan naar:

J. Lekkerkerker (50 euro)

M. Berendsen (75 euro)

C. Meinster (100 euro)

Gefeliciteerd!

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Hier kunt u het Econogram van 2022 digitaal spelen