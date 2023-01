Bouwkosten zijn te hoog, dus de betonnen gevel van V&D in Sittard blijft nog even staan

Veel Sittardenaren doet het al decennialang pijn aan de ogen: een modernistische, inmiddels al jaren leegstaand V&D-pand. Tussen alle historische gevels op de Markt, in het hart van hun stad. En een alternatief lijkt nog ver weg. Het plan voor de sloop van het warenhuis en de bouw van het nieuw pand met publieke functies van de gemeente Sittard-Geleen is voorlopig van de baan. Te duur.

De gemeente schatte de kosten van de bouw van dit zogeheten Huis aan de Markt (met onder meer een raads- en trouwzaal) op zo’n 7 miljoen euro. Die berekeningen dateren van voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne.

Tijdens de aanbesteding werkten twee bouwbedrijven aan een variant van het Huis aan de Markt. Burgers konden de ontwerpen al bekijken en hun mening erover geven. Maar toen duidelijk werd dat die respectievelijk 12 en 22 miljoen euro moesten kosten, besloot de gemeente het project niet te gunnen. „Dat is bijna twee en ruim drie keer meer dan begroot”, rekent wethouder Andries Houtakkers (cultuur, stadsmarketing, CDA) voor.

Niet alleen Sittard

Het is geen uniek Sittards verhaal. Ook elders in Nederland doen zich volop gevallen voor waarbij het budget voor bouwprojecten van overheden niet overeenkomt met wat bouwbedrijven vragen, al hebben organisaties als Bouwend Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geen totaaloverzicht.

Niet alleen stringente stikstofregels blokkeren bouwprojecten, ook de sterk gestegen materiaal- en personeelskosten werken verlammend. In de loop van vorig voorjaar tekenden de eerste problemen zich al af. In mei ondertekenden de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) samen met tal van partijen uit de bouwsector de intentieverklaring Samen doorbouwen in onzekere tijden. Sindsdien wordt op tal van manieren geprobeerd gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te stimuleren en al te grote onaangename verrassingen te voorkomen.

Lees ook: Bouwen wordt behoorlijk lastig door de stikstofuitspraak, ook al is er geen acute bouwstop

Concurrentie Sittard en Geleen

De leegstaande V&D – de keten ging eind 2015 failliet – in Sittard stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Wethouder Houtakkers: „Destijds was sprake van een stevige concurrentiestrijd tussen de aan elkaar grenzende gemeenten Sittard en Geleen. Dat waren toen nog twee aparte gemeenten.” Om het warenhuis binnen te halen, was veel geoorloofd. In Sittard gingen het stadhuis en de naburige stadsboerderij tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats kwam een gebouw met tegen de gevel betonplaten en een enorme elektronische klok. Houtakkers: „Ik maakte het als jongetje mee. Mijn vader was destijds ook wethouder van Sittard. Die schrok ook een beetje van het resultaat.”

Het Huis aan de Markt , hier op een sfeerimpressie, zou het V&D-gebouw moeten vervangen. Illustratie CRA Vastgoed/Gemeente Sittard

In Limburg blijken meer projecten te duur te zijn. In de gemeente Maastricht is een fietsbrug over de Maas, tussen de stad en het kerkdorp Borgharen, voorlopig van de baan. Op bewonersbijeenkomsten afgelopen september werd nog een start van de bouw in maart 2023 beloofd. De al decennialang besproken verbinding zou de route tussen de twee plaatsen bekorten én veraangenamen: in plaats van over een drukke brug en over een industrieterrein zouden fietsers door een natuurgebied rijden.

Maar een bewonersbrief meldt nu: „De laatste prijsopgave van de aannemer is twee keer zo hoog als het vastgestelde budget ten tijde van de aanbesteding.”

Maastricht onderzoekt nu of de provincie Limburg, die de helft van de oorspronkelijk begrote 2,3 miljoen euro voor haar rekening zou nemen, meer wil bijdragen. De gemeente laat ook een extern bedrijf de gestegen kosten beoordelen. Maar oplevering in 2023 is niet langer haalbaar. „Het kost tijd om zorgvuldig uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor realisering en planning”, schreef de projectleider aan de bewoners.

‘Een totaal andere tijd’

De Midden-Limburgse gemeente Roerdalen zag de afgelopen maanden hoe plannen voor voorzieningen in dorpskernen dreigden mis te lopen. In Vlodrop was de verbouwing van zalencentrum De Blokhut tot multifunctioneel zalencentrum voor het verenigingsleven voorzien, en de nieuwbouw van een basisschool, kinderopvang en sportzaal enkele honderden meters verderop. „We hebben de kosten in februari vorig jaar laten inschatten, een totaal andere tijd”, zegt wethouder Loes Vestjens (Roerstreek Totaal!). „Door gestegen kosten en het mislopen van een subsidie is de begroting nu met meer dan 1 miljoen euro overschreden. Daardoor moeten we werken aan een aangepast voorstel, waarvoor we opnieuw langs de raad moeten.”

De aanpassing van De Blokhut is gered. „Die voorziening krijgt het predikaat dorpshuis. De plaatselijke politiek creëerde een potje om dit soort klappen te helpen opvangen. De raad zag in dat niets doen zou leiden tot hogere huren voor verenigingen, contributieverhogingen en op den duur minder leden. Daarmee is de leefbaarheid van de kernen in het geding.”

Bij de nieuwbouw is het uit elkaar trekken van verschillende onderdelen een optie. Vestjens: „De St. Martinusschool uit 1961 is op. Daar moet echt iets gebeuren. De sportzaal moet mogelijk even wachten.”

In Sittard hoopt de gemeente volgende maand aangepaste plannen te kunnen presenteren voor de plek op de Markt waar de betonnen V&D nu nog staat.