Aanklagers willen onderzoek naar rol Bolsonaro bij rol bestorming parlement

Braziliaanse federale openbare aanklagers pleiten voor een onderzoek naar de rol van oud-president Jair Bolsonaro bij de bestorming van meerdere overheidsgebouwen afgelopen zondag. Daarvoor is toestemming gevraagd bij het Hooggerechtshof in het Zuid-Amerikaanse land. Dat melden verschillende internationale persbureaus vrijdagavond. Bolsonaro verloor vier maanden geleden de presidentsverkiezingen van Lula. Een deel van zijn aanhang accepteert dat verlies niet en zegt dat er sprake is van verkiezingsfraude. Voor deze beweringen is geen bewijs gevonden.

Bolsonaro’s aanhangers drongen vorige week het parlementsgebouw, het presidenteel paleis en het Hooggerechtshof in de hoofdstad Brasília binnen. Het zou gaan om een groep van drieduizend betogers, die tot de meest radicale aanhangers van de oud-president worden geschaard. Zijn aanhangers drongen het gebouw in door zich door een blokkade van agenten te doorbreken. Daarna gooiden enkelen ramen van het parlementsgebouw in. Ook in het presidentieel paleis werd flinke schade aangericht.

Eerder deze week bleek dat sociale media een grote rol hebben gespeeld bij het mobiliseren van de groep. Ook zouden daar complottheorieën op zijn gedeeld. In Brazilië en daarbuiten klonk flinke kritiek op de rol van de techbedrijven. Op de sociale media zou de woede richting de huidige president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva zijn opgestookt en zou zijn aangezet tot geweld richting hem. Op de platformen circuleerden bovendien filmpjes over vermeende, ongefundeerde fraude over de presidentsverkiezingen in oktober.