330.000 mensen staken vorig jaar illegaal de grens over naar EU, hoogste aantal sinds 2016

Vorig jaar staken 330.000 mensen illegaal de grens over naar de Europese Unie. Dat is een stijging van 64 procent vergeleken met 2021 en het hoogste aantal sinds 2016. Dat meldt de Europese grensbewaker Frontex vrijdag op basis van voorlopige cijfers.

Het grootste deel van de migranten, 45 procent, probeerde via de westelijke Balkanroute de EU binnen te komen. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld via Albanië of Servië naar West-Europa trekken. Frontex zag een flinke stijging, 136 procent, van het gebruik van die route vergeleken met een jaar ervoor. Van de 330.000 migranten was slechts 10 procent vrouw en 9 procent minderjarig. De meeste migranten waren afkomstig uit Syrië, Afghanistan of Tunesië. Het aantal Syriërs verdubbelde in 2022 tot 94.000.

In het Kanaal, tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, zijn 71.000 migranten gespot die illegaal de grens overstaken. Daarbij zijn meer dan vijftig nationaliteiten geteld, al kwamen de meeste van hen uit het Midden-Oosten, Albanië en de Hoorn van Afrika. Verder zijn er bijna dertien miljoen Oekraïense vluchtelingen geweest die vanuit Oekraïne en Moldavië naar de Europese Unie zijn gegaan na de start van de oorlog. Andersom zijn ook weer tien miljoen Oekraïners in tegengestelde richting getrokken. De Oekraïners zijn door Frontex niet meegeteld in de cijfers.

Frontex is sinds 2005 actief. In het begin was het een kleine organisatie, maar sinds 2015 is het agentschap uitgegroeid tot het grootste van de EU. In dat jaar trokken meer dan een miljoen asielzoekers naar Europa en werd het bewaken van de buitengrenzen steeds belangrijker voor de EU-lidstaten. Sindsdien is het aantal gedaald, maar de laatste jaren stijgt het weer. Vanwege de coronapandemie ging het in 2020 slechts om 124.000 mensen, het laagste aantal sinds 2013. Vorig jaar waren het 200.000 migranten.

