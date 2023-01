Wetenschappers Exxonmobil hadden eind jaren zeventig al nauwkeurige modellen over klimaatverandering

De top van de olieconcern ExxonMobil was al in de jaren zeventig in detail op de hoogte van de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor het klimaat. Dat schrijven onderzoekers van van Harvard University en het Potsdam Institute for Climate Impact Research in een studie die donderdagavond werd gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Science.

Dat ExxonMobil op de hoogte was van de dreigende opwarming van de aarde was al langer bekend. De nieuwe studie stelt dat de wetenschappers in dienst van de olieproducent al in de jaren zeventig al opmerkelijk nauwkeurig waren in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde. Onderzoekers leggen met de nieuwe publicatie bloot hoe goed de klimaatmodellen van het bedrijf waren en hoe precies het bedrijf al snel wist welke weerslag het gebruik van fossiele brandstoffen had op de planeet.

De donderdag gepubliceerde studie borduurt voort op eerdere rapporten waaruit blijkt dat Exxon-wetenschappers hun leidinggevenden al tientallen jaren hadden gewaarschuwd voor „potentieel catastrofale” aard van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Computermodellen

Het is voor het eerst dat de voorspellingen projecties van de wetenschappers van olieconcern systematisch zijn geanalyseerd en vergeleken met die van andere onderzoekers uit die tijd. De kwaliteit van meerdere computermodellen die Exxon gebruikte om de opwarming te voorspellen, bleken niet onder te moeten doen voor die van de overheid en academische wetenschappers.

Lange tijd zette de oliegigant publiekelijk vraagtekens bij de ernst van het klimaatprobleem. Exxonmobil probeerde net als andere grote spelers in de fossiele brandstofindustrie de publieke opinie ervan te overtuigen dat er geen oorzakelijk verband kon worden gelegd tussen het gebruik van fossiele brandstoffen en de opwarming van het klimaat. Onderdeel van haar argumentatie was dat de modellen die werden gebruikt om de opwarming te projecteren te onzeker waren. Zo voerde Exxonmobil een breed opgezette PR-programma waarin de nadruk werd gelegd op onzekerheden in het wetenschappelijk onderzoek naar de opwarming van de aarde.

Dubieus rijtje

Exxonmobil past in een dubieus rijtje van bedrijven die, ondanks hun uitvoerige kennis van de negatieve gevolgen ervan, hun commerciële belangen decennialang hardleers op de eerste plaats bleven zetten. Een ander geval is Shell: dat maakte bijvoorbeeld in 1991 een film van bijna een half uur over de catastrofale gevolgen van klimaatverandering, maar bleef investeren in fossiele brandstoffen en ambitieus klimaatbeleid ondermijnen.

Ook de tabaksindustrie heeft zich lang schuldig gemaakt aan het liegen over belangrijke kennis: die was al in de jaren vijftig op de hoogte van de gezondheidsproblemen die sigaretten veroorzaken, maar gaf vervolgens miljoenen euro’s uit aan desinformatiecampagnes die het tegenovergestelde beweerden.