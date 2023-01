Waarom Manchester United bij Wout Weghorst is uitgekomen

Wout Weghorst, de spits die zeven jaar geleden nog bij Heracles Almelo voetbalde, vloog donderdag naar Engeland voor een transfer die zijn carrière een verrassend fraaie wending geeft. Als hij de medische test goed doorstaat, tekent hij een contract bij Manchester United, een van de grootste en meest aansprekende clubs ter wereld.

Weghorst (30), uit Borne in het hart van Twente, maakt dit seizoen af bij de club van coach en streekgenoot Erik ten Hag. Manchester United heeft de overstap nog niet bevestigd, maar meerdere media, waaronder The Guardian, melden donderdag dat de deal nagenoeg rond is.

Weghorst komt op huurbasis over van Burnley, een club op het tweede niveau in Engeland die hem in de eerste helft van dit seizoen verhuurde aan Besiktas. Die Turkse club ontvangt 3 miljoen euro van United als compensatie voor het vroegtijdig beëindigen van het huurcontract. Mogelijk zit Weghorst zaterdagmiddag al bij de selectie voor de stadsderby op Old Trafford tegen Manchester City.

1 Waarom wil coach Erik ten Hag Weghorst zo graag?

Manchester United zocht een spits na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar de Saoedische club Al-Nassr in november. In de punt van de aanval beschikt Ten Hag nu eigenlijk alleen over de Fransman Anthony Martial, die weinig scoort en de afgelopen maanden regelmatig ontbrak door blessures.

Komende zomer wil United een gevestigde topspits halen, schreef de Amerikaanse sportsite ESPN. Maar de club wil dit seizoen per se bij de eerste vier eindigen in de Premier League – ze staan nu vierde – en zich zo kwalificeren voor de Champions League. Om het komende halfjaar te overbruggen, kwam United uit bij Weghorst. Een speler die bij bijna alle clubs waar hij speelde veel scoort én betrekkelijk weinig kost vanwege de huurconstructie.

Bovendien levert Weghorst, die bijna maniakaal aan zijn fitheid werkt, ook defensieve arbeid door veel druk te zetten op de verdedigers van de tegenstander. De lange (1.97 meter) en kopsterke Weghorst is daarnaast een type speler dat wedstrijden open kan breken, doordat het team met hem in de spits opportunistisch kan voetballen. Een ideale pinchhitter – al zal Weghorst er alles aan doen om een basisplaats te veroveren. Op het WK in Qatar speelde hij zich in de kijker door als invaller twee keer te scoren in de kwartfinale tegen Argentinië.

2 Hoe past deze transfer binnen de loopbaan van Weghorst?

Het is de volgende stap in het opvallende carrièreverloop van Weghorst. Op zijn zeventiende kwam hij nog uit voor de amateurs van NEO in Borne en slaagde er via FC Emmen, Heracles Almelo en AZ in een transfer naar het Duitse VfL Wolfsburg af te dwingen. In de Bundesliga, een Europese topcompetitie, maakte hij verder naam als veelscorende spits, waarna hij in januari 2022 naar het Engelse Burnley vertrok.

Een matig halfjaar volgde. Bij Burnley scoorde Weghorst slechts tweemaal in twintig wedstrijden en de club degradeerde uit de Premier League. Om toch op het hoogste niveau actief te blijven en kans te maken op een plek in de selectie voor het WK in Qatar, liet hij zich verhuren aan Besiktas in Turkije.

Daar vierde hij afgelopen weekend zijn, naar nu blijkt, laatste doelpunt op emotionele wijze. Weghorst wees naar het clublogo op de borst, waarna hij naar het thuispubliek zwaaide en „bye bye” leek te zeggen. Het bracht de geruchtenstroom rond zijn aanstaande overgang naar Manchester United verder op gang. Bij Besiktas, waar hij negen keer in achttien wedstrijden scoorde, wilden ze hem liever behouden.

Weghorst laat met deze transfer zien hoe je zonder buitengewoon veel talent, maar mét discipline en arbeidsethos, de top kan bereiken. Illustratief voor hoe hij zijn sport beleeft is dat hij de afgelopen jaren een team met specialisten rond zich verzamelde, met een personal bodycoach, een mental coach en een sportpodotherapeut. Dit alles onder begeleiding van fysiektrainer Richard van Beek.

3 Wat zijn de plannen van United met Weghorst voor langere termijn?

Zijn huurperiode is in beginsel een tijdelijke oplossing tot de zomer, al is het niet uitgesloten dat Weghorst dusdanig presteert dat de club straks langer met hem door wil. Wat op de achtergrond meespeelt, is dat Manchester United te koop is gezet door de Amerikaanse eigenaar, de familie Glazer. Mogelijk wil de club eerste dat verkoopproces afwachten voor er een grote investering wordt gedaan in een nieuwe spits.

De Nigeriaanse Napoli-aanvaller Victor Osimhen, de Sloveense Red Bull Salzburg-spits Benjamin Sesko en Tottenham Hotspur-aanvalsleider Harry Kane staan volgens ESPN hoog op het lijstje van de club voor komende zomer. Bij het aantrekken van een nieuwe spits van naam is het van belang dat United zich plaatst voor de Champions League – dat maakt de club een aantrekkelijkere optie.