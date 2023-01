Voorzitter van volgende klimaattop is hoofd van olieconcern Abu Dhabi

De Verenigde Arabische Emiraten hebben donderdag tot veler verbazing het hoofd van de nationale oliemaatschappij benoemd tot voorzitter van de klimaatconferentie van de VN, die komend najaar in Dubai moet plaatsvinden. Sultan Ahmed al-Jaber, een vertrouweling van de Emiraatse leider sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan, staat al sinds 2016 aan het hoofd van de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), het twaalfde oliebedrijf ter wereld.

Klimaatactivisten reageren bezorgd op Al-Jabers benoeming en dringen er op aan dat hij zijn rol als baas van een groot oliebedrijf opgeeft tijdens zijn voorzitterschap, omdat er anders sprake zou zijn van een ernstig belangenconflict. De meeste klimaatwetenschappers gaan ervan uit dat voor een succesvolle aanpak van de klimaatverandering het gebruik van fossiele brandstoffen als olie en aardgas in hoog tempo moet worden afgeremd of zelfs teruggedrongen.

„Dit is een werkelijk adembenemend belangenconflict”, stelde Romain Ioualalen namens de actiegroep Oil Change International, „en valt te vergelijken met het aanstellen van het hoofd van een tabaksbedrijf om te onderhandelen over een verdrag tegen roken.” Zijn organisatie wees erop dat de Emiraten ook al hebben aangekondigd dat ze hun olieproductie de komende jaren flink willen opvoeren, onder leiding van ADNOC.

Al-Jaber zelf verklaarde echter dat zijn land COP28, zoals de klimaatconferentie in Dubai wordt aangeduid, „met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en het hoogst mogelijke ambitieniveau” zal benaderen. „We zullen een pragmatische, realistische en oplossingsgerichte benadering brengen die omvormende vooruitgang zal opleveren voor het klimaat en lagere op koolstof gebaseerde economische groei.”

Duurzame projecten

Dezelfde Al-Jaber, die ook nog minister van industrie en klimaatbeleid is, bemoeit zich echter ook al jaren intensief met meer duurzame projecten. Naast zijn functie bij ADNOC is hij ook nog hoofd van Masdar, een bedrijf dat zich toelegt op duurzame energie. Het laatste bedrijf heeft veel geld gestoken in Masdar City, een futuristische buitenwijk van Abu Dhabi vol elektrische voertuigen en gebouwen die minimale hoeveelheden energie gebruiken.

De Nederlander Yvo de Boer, tussen 2006 en 2010 chef van het klimaatbureau van de VN, toonde zich wegens deze nevenactiviteiten van Al-Jaber minder negatief over diens benoeming. „Dit verleent hem het begrip, de ervaring en de verantwoordelijkheid om COP28 ambitieus, innovatief en op de toekomst gericht te maken”, verklaarde hij tegenover de BBC.

De voorzitter van de klimaatconferentie van de VN, traditioneel een vertegenwoordiger van het gastland, speelt altijd een belangrijke rol. Hij kan het succes van de conferentie helpen maken of breken. De vorige voorzitter, Egypte’s minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry, imponeerde vorige herfst niet en COP27 stelde in veel opzichten teleur.

