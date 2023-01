Voor wie is nordic walking iets?

Nordic walking, wandelen met langlaufstokken, ontstond 25 jaar geleden in Finland als trainingsvorm. Fysiotherapeut Marco Maas was direct enthousiast. Hij had net het programma Sportief Wandelen voor NOC*NSF ontwikkeld en het wandelen met stokken was daarop een mooie aanvulling, vond hij. „Omdat je met stokken nóg actiever kunt wandelen, heeft het een nóg groter effect op je gezondheid.”

Maas ontwikkelde een opleidingsprogramma voor de INWA, de Internationale Nordic Walking Federatie, en leidde in Nederland talloze trainers op. Inmiddels zijn bij de INWA 22 landen aangesloten en doen in Nederland zo’n 50.000 mensen aan nordic walking.

De afgelopen 25 jaar zijn er veel onderzoeken gedaan waarin nordic walking en wandelen vergeleken werden. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat nordic walking meer energie kost, zorgt voor een hogere hartslag en leidt tot meer spieractiviteit. Maas: „Doordat je stokken gebruikt, activeer je ook de spieren in je bovenlijf.”

Nordic walking werd geïntroduceerd als iets recreatiefs dat de vitaliteit verbeterde, vertelt Maas. „Maar al gauw merkten we dat vooral mensen met bijvoorbeeld hartproblemen, artrose, longproblemen en overgewicht zich bij ons meldden. Of mensen die bij het hardlopen waren uitgevallen. Zo werd nordic walking vooral een sport voor mensen met lichamelijke ongemakken die toch graag willen blijven bewegen. En dat zijn overwegend vijftigplussers.”

Als je nordic walking eenmaal geleerd hebt, kun je het altijd en overal gratis doen. Toch kiezen veel nordic walkers ervoor in groepen te lopen. Maas: „Bij mij in de groep lopen mensen mee die al in 2003 begonnen zijn. Sommigen zijn in de tachtig.”