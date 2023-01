Vanaf 2030 komt de leveringszekerheid van energie in het geding, waarschuwt Tennet

Vanaf 2030 krijgt Nederland mogelijk te maken met stroomtekorten, omdat de energievoorziening steeds afhankelijker wordt van weersomstandigheden. Dat schrijft netbeheerder Tennet donderdag in zijn rapport over het toekomstbeeld van de Nederlandse energievoorziening. Het zou kunnen betekenen dat in bepaalde tijdsvakken de stroomlevering aan huizen of bedrijven in bepaalde gebieden afneemt of wordt stopgezet.

Groene stroom, zoals zonne- en windenergie, wordt steeds belangrijker, maar deze energiebronnen zijn afhankelijk van weersomstandigheden. Intussen schalen Europese landen de komende jaren hun gebruik van kolen-, gas- en kernenergie af, aldus Tennet. De netbeheerder denkt dat die combinatie van factoren kan leiden tot 4,5 uur per jaar waarin niet alle benodigde stroom geleverd kan worden. Momenteel is dat vier uur per jaar het geval.

Europese integratie

„Het streven om de klimaatdoelen te halen, waarbij we niet of veel minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen is alleen reëel met sterke Europese samenwerking”, schrijft operationeel directeur van Tennet Maarten Abbenhuis. Het versterken van verbindingen met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zou kunnen helpen, aldus een woordvoerder.

Momenteel staat de stroomlevering om een andere reden onder druk: steeds meer bedrijven, instellingen of projecten kunnen geen aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet omdat de capaciteit van het netwerk tekortschiet. Dat komt door de groeiende vraag naar elektriciteit, maar ook omdat steeds meer gebouwen van het gas moeten. Daarom hebben ze een andere of zwaardere aansluiting nodig. Afgelopen november leverde dat problemen op, toen Tennet bedrijven in gebieden als de haven van Rotterdam, Hoek van Holland, Gelderland, Drenthe en Utrecht die een aansluiting op het net wilden, op een wachtlijst moest plaatsen.

Lees ook Stroom uit het stopcontact is niet meer vanzelfsprekend