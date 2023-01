Twee mannen vervolgd voor stemmen ronselen in daklozenopvang Roermond

Justitie gaat twee, mogelijk drie mannen (tussen de 36 en 45 jaar oud) vervolgen voor het ronselen van stemmen in een daklozenopvang in Roermond. Voor wie ze dit deden, is onduidelijk. De volmachten werden niet gebruikt. Het ronselen vond vlak voor de raadsverkiezingen van 2022 plaats. Vier daklozen gaven hun stempassen met een volmacht aan een tussenpersoon, die ze voor 10 euro per stuk verkocht. De tussenpersoon en een koper worden vervolgd. Tegen een tweede verdachte van de koop heeft het OM onvoldoende bewijs. De vier daklozen worden niet vervolgd. Justitie vindt hun aandeel in de zaak te gering. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 12 januari 2023