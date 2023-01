Op bezoek bij een ouder echtpaar; zij is ziek. Ik wil een urinetest doen en vraag om een emmertje. „Wacht”, zegt hij, wast het overgeefemmertje af in een afwasteiltje en geeft deze aan mij voor de urinetest. Het emmertje wordt vervolgens weer afgewassen in hetzelfde sopje. Als ik naar de kamer loop, zie ik vanuit mijn ooghoek gebruikte koffiekopjes in het afwaswater glijden. Dan hoor ik vanuit de keuken: „Koffie?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden.