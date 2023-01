Smaakjesgekte

De ene heet Crazy Apple, de andere heet Peach Pumkin Spice. Er staat op: limited edition, wat nog eens benadrukt hoe bijzonder deze drinkyoghurts van Optimel willen zijn. Nu weet bijna niemand wat er ooit bedoeld is met pumpkin spice, want dat kennen we eigenlijk alleen als smaakje in bijvoorbeeld pepernoten, hummus en smoothies. Maar we proeven in elk geval weinig kruidigs. En het enige gekke aan de appelvariant is dat er zo crazy weinig appel- en cranberrysap in zit: samen 2 procent. Verder ruikt het, door de aroma’s, vooral naar appel zoals appel in snoep ruikt. Niet gek maar nep.

