Rotterdams PvdA-raadslid stapt op vanwege het bezit van 23 huizen

Narsingh Balwantsingh (47) stapt per direct op als gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam. Woensdag bleek dat hij 23 huizen bezit, onder meer in Rotterdam, terwijl zijn partij vastgoedinvesteerders juist wil aanpakken. Ten minste één huis verkeerde in slechte staat, daarin woonde een tijd lang een Litouws gezin. Inmiddels duiken meer boze huurders op.

Balwantsingh erkent het bezit van de vastgoedportefeuille en stelde ook de fractie daarvan op de hoogte, maar zegt niets te weten over slechte staat van een of meer appartementen, die hij verhuurt via een ‘beheerder’. „Het is volkomen legaal wat ik doe. Het wordt nu in de berichtgeving geframed als illegaal. Daarom leg ik mijn raadslidmaatschap neer, zodat ik mij vrij kan verdedigen.”

De socialistische jongerenorganisatie Revolutionaire Eenheid bracht het nieuws over het huizenbezit van Balwantsinghs naar buiten. Zij schat de waarde op basis van kadastergegevens op 4 miljoen euro, Balwantsingh zegt de totale waarde niet te weten. De Rotterdamse PvdA is zeer kritisch ten aanzien van vastgoedbezitters. ‘Huizen zijn er om in te wonen, niet om eindeloos geld mee te verdienen’, is een van de slogans van zijn partij.

‘Geen huisjesmelker’

Balwantsingh begrijpt dat het schuurt, zegt hij, maar hij is „geen huisjesmelker”. Hij bouwde zijn vastgoedbezit vanaf zijn 21ste op als pensioenvoorziening. Toen hij het slecht onderhouden pand in de wijk Bloemhof kocht, in oktober 2021, wist hij niet dat er huurders inzaten. „Ik dacht dat het leeg was en wilde het laten renoveren. Omdat het een grote renovatie betrof, waarbij onder meer een extra verdieping geplaatst zou worden, heb ik de huurders laten zitten tot de vergunningen rond zouden zijn.”

In het AD zegt een huurder van een ander pand al een jaar zonder warm water te zitten „Ik heb Balwantsingh geprobeerd te bereiken, maar ik heb nooit wat teruggehoord. Het is gewoon een huisjesmelker. Ik heb nu een elektrische kachel en douche bij mijn oma of in de sportschool.”

Balwantsingh heeft in de raad de portefeuille zorg, ouderen, welzijn en sport. Eind 2018 was hij kort PvdA-woordvoerder in de commissie bouwen, wonen en buitenruimte, maar hij werd al snel vervangen toen bleek dat hij niet goed in het dossier zat en niet op vragen kon antwoorden. „Ik heb een kennisachterstand”, erkende hij toen.

Integriteit

Aanvankelijk verdedigde PvdA-fractievoorzitter Richard Moti het huizenbezit van zijn partijgenoot. Nu stelt hij in een verklaring: „De berichtgeving over het vastgoed van Narsingh leidt tot veel ophef en gevoelens. Dat begrijpen wij. Als fractie hebben we – samen met Narsingh Balwantsingh – altijd gestreden tegen de excessen op de woningmarkt.”

Moti twijfelt niet over de integriteit van Balwantsingh, zegt hij in de verklaring. Door af te treden heeft hij meer tijd om zijn „verantwoordelijkheid als goed verhuurder goed te kunnen invullen”, stelt Moti.