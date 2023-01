Ramsey Nasr geconfronteerd met de schaduwzijde van het verzamelen

Ben ik nou de enige die in Ramsey Nasr een reïncarnatie van wijlen Boudewijn Büch meent te herkennen? Oké, hij is misschien een tandje minder hyper, maar zijn kinderlijke blijdschap bij het zien van een vergeelde prent met straaldiertjes vertoont griezelige gelijkenis met de jongensachtige verzamelwoede van de jong-gestorven Büch. Op woensdag werd het eerste deel uitgezonden van Dr. Nasrs Wunderkammer. De acteur, librettist, essayist, vertaler en dichter Nasr is sinds een jaar of acht ook verzamelaar. In een serie van zes delen toont hij zijn verzameling en gaat hij op zoek naar de verhalen achter de voorwerpen. Wonderlijk wel, verzamelen lijkt me nou typisch iets waarmee je als jongetje begint, zeker met een geoloog als vader, zoals hij. Stenen, fossielen, dode dieren – dan heb je zo een collectie naturalia.

Bij hem ging het anders. In een interview met de Volkskrant van afgelopen weekend vertelt hij dat het is begonnen toen hij z’n eerste koophuis betrok. Hij kocht eens een oude foto, een likeurflesje uit de jaren dertig, „dingen die geen nut hebben”. Hij ontdekte dat er veilingen zijn en handelaren die nog veel meer mooie, onnodige spullen verkopen en toen was „het hek van de dam”.

Zeg dat. Wat hij allemaal zijn huis heeft ingesleept. Hij spreekt over zijn bonte verzameling als de Wunderkammer, een negentiende-eeuwse aanduiding voor een ruimte waar zo veel mogelijk (liefst alles) verzameld is wat god geschapen heeft: één exemplaar van elk levend wezen (1 olifant, 1 koraal, 1 struisvogelei, 1 kokosnoot). Plus alle boeken en encyclopedieën waarin alles is geordend, gecatalogiseerd en gesystematiseerd. Een eigen orde in de chaos van de schepping. Bij je thuis noem je dat een rariteitenkabinet, als mensen willen betalen om het te bekijken is het een museum.

Ik zou maar uitkijken als ik Nasr was. Boudewijn Büch had een heel grachtenpand met tig verdiepingen ramvol boeken, kunst, objecten en schilderijen. Een taxateur van veilinghuis Bubb Kuyper kamde na Büchs overlijden het huis uit om te bepalen wat naar het museum mocht (best weinig) en wat verkocht kon worden. Dat is ook zoiets trouwens. Niks dichter bij de dood dan een complete verzameling. En dan sterven in de wetenschap dat die zo bloedfanatiek voor een fortuin bij elkaar gekochte verzameling in losse delen de wereld over zal gaan naar verzamelaars met nog even tijd van leven.

Maar die taxateur dus, die stelde vast dat Büch een „intuïtieve, associatieve verzamelaar” was. Dat is een aardige manier om te zeggen dat hij alles kocht wat hij wilde hebben. En iets van die drang om te bezitten, bespeurde ik ook bij Nasr toen hij zijn verzameling vlinders en motten liet zien. Gekocht van een Italiaan. Is het compleet?, vraagt regisseur Nadine Kuipers. Dodelijke vraag. Nee natuurlijk. Twee dozen waren al verkocht. Hij is in staat de eigenaars op te sporen om die dozen van ze terug te kopen. „Dan heb ik álles.”

Onderworpen volkeren

Nasr is niet te beroerd om zich door ‘beeldverstorend kunstenares’ Patricia Kaersenhout de waarheid te laten vertellen over de achtergrond van die negentiende-eeuwse verzameldrang van hem. Al dat West-Europese exploreren, vastleggen en categoriseren van de wereld had ook een schaduwzijde. Onder het mom van kennis vergaren werden landen uitgebuit en volkeren onderworpen. Je bedoelt, zegt Nasr, dat we met het ordenen van de natuur en al het aardse leven, ook ménsen zijn gaan categoriseren? Precies, zegt Kaersenhout. Was liever thuis gebleven.

Tegen de Volkskrant zei Nasr dat hij zich realiseert dat verzamelen de ene leemte vult en de volgende creëert. Hij is nu op het punt dat zijn huis zo vol raakt, dat hij er zelf bijna niet meer bij past. Daarna hoefde ik alleen nog Over Mijn Lijk de reünie terug te kijken – twee van de zes jonge terminale deelnemers van seizoen 2022 zijn al overleden – om zeker te weten dat ik voorlopig geen verzameling begin.