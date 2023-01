Protestmars in Deventer voor behoud eigen poppodium

In Deventer hebben woensdagavond circa driehonderd popliefhebbers geprotesteerd tegen de plannen van de gemeente voor poppodium Burgerweeshuis. De demonstranten liepen door de binnenstad naar het gemeentehuis waar de gemeenteraad de plannen voor het podium besprak.

In Deventer is sinds november politieke onrust ontstaan rond de twee belangrijkste podia van de stad, het Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg. De huisvesting van beide podia is verouderd en er is al vijf à tien jaar politieke discussie over alternatieven.

Het Burgerweeshuis zit in de binnenstad in een historisch pand met een verouderde popzaal, en veroorzaakt geluidsoverlast. Het poppodium wil graag verhuizen naar een leegstaand fabriekspand in het havengebied. Begin 2022 ging de gemeenteraad akkoord met het uitwerken van dat plan. Voor de schouwburg is tegelijkertijd een grootschalig renovatieplan onderzocht, in een onafhankelijk traject.

Het college stelt nu voor om de verhuizing van het Burgerweeshuis toch niet door te zetten vanwege de kosten. Dat stuit bij popliefhebbers op grote onvrede. De demonstranten, meest twintigers en dertigers, droegen spandoeken met leuzen als „We willen geen poppentheater” en „Ook mijn cultuur verdient een plek”. Een busje met een dj-set reed voorop, er werd gedanst.

7.565 handtekeningen

Directeur Kelly Hammer van het Burgerweeshuis bood 7.565 handtekeningen aan aan wethouder Ilse Duursma (cultuur, CDA). „De plannen liggen klaar, wij willen naar de haven”, zei Hammer.

Deelnemers aan de protestmars benadrukken de eigen identiteit en de functie als muzikale broedplaats van het Burgerweeshuis. „Ik ben hier opgegroeid, als bezoeker en artiest”, zegt Loes Nolten (36, die optreedt onder de naam Migisi). „Burgerweeshuis heeft me geholpen om op Eurosonic op te treden.” Wim Fiselier (69), gepensioneerd directeur van een cultureel centrum, gaat nooit naar popconcerten, maar steunt het podium wel. „Het Burgerweeshuis verdient een eigen plek. Ze hebben dat pionier-achtige dat straks verloren gaat in beton.”

Afgelopen najaar bleek bij het uitwerken van de plannen voor de Deventer Schouwburg en het poppodium dat met name de grootscheepse renovatie van de schouwburg veel duurder zou worden dan werd geraamd: 32,5 miljoen euro, terwijl twee jaar geleden nog aan 10,6 miljoen euro werd gedacht. De verhuisplannen van het Burgerweeshuis gaan 13,7 miljoen euro kosten, tegen 11,3 miljoen bij eerdere inschatting.

Jaarlijkse tekorten

Het gemeentebestuur daarom dit jaar eerst onderzoeken of de ‘popfunctie’ van het Burgerweeshuis een plek kan krijgen in de schouwburg, een gebouw uit 1995. De schouwburg kampt met leegstand en jaarlijkse tekorten.

In het havengebied zou het poppodium een eigen huisvesting en identiteit behouden, maar dan met moderne voorzieningen en een extra zaal.

Het Burgerweeshuis, waar jaarlijks honderd optredens zijn, vindt dat het slachtoffer wordt van de slechte financiële situatie van de schouwburg. Volgens de wethouders leidt de verhuizing naar het havengebied echter tot mogelijke extra kosten voor bijvoorbeeld sanering en aanpassing van straten en parkeergelegenheid.

Politiek debat en besluitvorming over de plannen volgen pas na de inspraakrondes over zowel de plannen van de schouwburg en het poppodium. Een besluit wordt niet voor eind februari verwacht.