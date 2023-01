Opruiingsaanklacht tegen Catalaanse separatist Puigdemont ingetrokken

Een Spaanse hoge rechter heeft de aanklacht voor opruiing tegen Carles Puigdemont ingetrokken. Dat staat in een verklaring die de rechter donderdag heeft uitgevaardigd. Daardoor ontkomt de voormalige Catalaanse president aan een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar. Wel handhaaft de rechter zijn vervolging wegens verduistering en ongehoorzaamheid, waardoor hem acht jaar boven het hoofd hangt.

Puigdemont, die zich op dit moment in België bevindt om aan de Spaanse justitie te ontkomen, is een van de vooraanstaande figuren betrokken bij de mislukte onafhankelijkheidsstrijd in 2017. De rechter van het Spaanse hooggerechtshof zei in de verklaring dat hij een nieuw uitleveringsverzoek gaat indienen bij de Belgische autoriteiten, zodat Puigdemont terecht kan staan voor de resterende aanklachten.

Het besluit kwam op de dag dat een omstreden strafrechtelijke hervorming van de nieuwe Spaanse regering in werking trad. Onderdeel van die hervorming was dat opruiing als misdaad uit het Spaanse wetboek werd geschrapt. Eerder werd daarvoor in het Spaanse parlement een meerderheid gevonden. De kwestie leidde tot een constitutionele crisis in de Spaanse politiek, omdat het zou betekenen dat Catalaanse onafhankelijkheidsleiders mildere straffen worden opgelegd.

