‘Opnieuw staatsgeheime documenten gevonden van Biden’

Medewerkers van de Amerikaanse president Joe Biden hebben op meer dan één locatie staatsgeheime documenten gevonden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Eerder deze week verklaarde Bidens advocaat dat er begin november een klein aantal vertrouwelijke overheidsdocumenten uit de tijd van Bidens vicepresidentschap (2009-2017) zijn gevonden op Bidens privékantoor in Washington. De tweede vondst was niet op Bidens privékantoor, maar waar wel is onduidelijk. Ook is niet bekend wat voor soort documenten het zijn.

De eerste vondst werd gedaan toen Bidens advocaten het kantoor, dat de huidig president gebruikte na zijn vicepresidentschap, aan het opruimen waren. Over de inhoud van de documenten is niets bekend. Wel melden verschillende Amerikaanse media dat het niet om atoomgeheimen gaat.

Volgens de Presidential Records Acts had Biden de stukken na zijn vicepresidentschap moeten overdragen aan het nationaal archief, maar dat is om nog onduidelijke redenen niet gebeurd. Inmiddels zijn de stukken wel overgedragen aan het archief.

De vondst doet denken aan de stapel staatsgeheime documenten die in de villa van Bidens voorganger Donald Trump bleken te liggen. Maar de verschillen tussen de zaken zijn groot: zo moest de archiefdienst Trump om de documenten vragen, terwijl Bidens advocaten ze zelf inleverden. Bovendien weigerde Trump de documenten vervolgens over te dragen, waarna de FBI zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida binnenviel. Het ministerie van Justitie doet onderzoek naar beide zaken.

