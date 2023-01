Nelson Peltz, de bekendste activistische belegger van Wall Street, stort zich op Disney: ‘Bedrijf in crisis’

Mediaconcern The Walt Disney Company zet zich schrap voor een harde en langdurige machtsstrijd. Het ligt onder vuur van Nelson Peltz, een van de bekendste activistische investeerders van Wall Street.

Miljardair Peltz, die de afgelopen maanden een belang in Disney opbouwde ter waarde van 900 miljoen dollar (837 miljoen euro), ofwel 0,5 procent van de aandelen, heeft forse kritiek op de huidige directie van het Amerikaanse mediabedrijf.

Disney staat sinds november weer onder leiding van oudgediende Bob Iger. Hij keerde in november vorig jaar terug na het ontslag van zijn opvolger Bob Chapek, die onder meer publiekelijk botste met gouverneur van Florida Ron DeSantis over lhbtqi+-voorlichting op scholen, en met actrice Scarlett Johansson over afgesproken vergoedingen voor haar rol in de film Black Widow.

Volgens Nelson Peltz heeft Disney zijn kosten niet in de hand, schrijft diens investeringsmaatschappij Trian Fund Management in een brief die woensdag openbaar werd. Die brief verscheen op een speciaal opgetuigde site, met de mediagenieke titel ‘Restore The Magic’: herstel de magie. Disney doet veel te dure overnames, aldus Peltz, en de strategie op het gebied van video on demand is onduidelijk. De grote concurrent Netflix presteert veel beter, aldus de activistische belegger.

„Disney is een bedrijf in crisis”, concludeert Peltz. „De aandelenkoers en de prestaties zijn teleurstellend.” Het aandeel Disney stond eind december op het laagste niveau in acht jaar.

Nelson Peltz wil een plaats in Disney’s raad van commissarissen, maar dat ziet het bedrijf absoluut niet zitten. Vertegenwoordigers van Trian en Disney hebben de afgelopen maanden meerdere keren gesproken over een manier waarop Peltz het mediabedrijf zou kunnen bijstaan, maar die gesprekken bleven vruchteloos.

Langdurige strijd

Deze plannen van Peltz werden woensdag bekendgemaakt door Disney zelf. Het bedrijf meldde dat het Peltz’ kandidatuur afwijst voor een plek in het bestuur. Het mediaconcern benoemde wel Mark Parker, topman van sportkledingfabrikant Nike, tot president-commissaris.

Zo dreigt de afwijzing van Peltz uit te lopen op een langdurige strijd in de top van een van de grootste mediaconcerns ter wereld. Tachtiger Peltz heeft daarmee volop ervaring. Zo vocht hij zich in 2018 in bij Procter & Gamble, fabrikant van huishoudelijke en verzorgingsproducten. En in mei vorig jaar kreeg Peltz een zetel in het bestuur van Unilever.

Zijn hedgefonds Trian probeert geld te verdienen door onderpresterende bedrijven op te schudden, soms op te knippen en de prestaties te verbeteren. Peltz nam in het verleden ook Kraft Heinz, General Electric en DuPont onder vuur.

Veel van de kritiek die Peltz uit op de leiding van Disney is niet nieuw. Het mediaconcern heeft grote moeite om een opvolger te vinden voor de charismatische topman Iger die met overnames van Pixar, Lucasfilm (Star Wars), Marvel en 21st Century Fox het concern de afgelopen jaren aanzienlijk heeft weten te vergroten. Trian meldde dat het Iger zijn huidige bestuursperiode van twee jaar gunt, maar dat de opvolging wel beter moet worden geregeld.

In zijn presentatie stelt Peltz dat de overname van 21st Century Fox – in 2017 aangekondigd en in 2019 afgerond – veel te duur was. Na een biedingenstrijd met kabelbedrijf Comcast kocht Disney de film- en tv-activiteiten van 21st Century Fox voor 71,3 miljard dollar. Investeerders in Disney hebben nog steeds last van die peperdure aankoop, aldus Peltz, omdat het concern zich diep in de schulden moest steken om het bedrijf van de Australisch-Amerikaanse tycoon Rupert Murdoch over te nemen.

Peltz hekelt alle investeringen

Met de overname van 21st Century Fox kreeg Disney ook de meerderheid van de aandelen in videodienst Hulu in handen. In 2024 zou het bedrijf nog eens 9 miljard dollar willen betalen aan mede-eigenaar Comcast om diens belang in Hulu te verwerven.

Peltz hekelt sowieso alle investeringen die Disney doet in online video. Disney+, de digitale streamingdienst voor films en series van het concern, heeft tot nu toe 11 miljard dollar gekost. Pas in 2025 verwacht het concern winst te maken op Disney+, terwijl Netflix volgens Peltz veel meer investeringen doet in producties, maar ook betere resultaten boekt.

Volgens Peltz zou Disney+ eerder een interessante toevoeging aan alle uitingen van Disney’s bestsellermachine moeten zijn in plaats van een (verliesgevende) kernactiviteit. De productie voor de videodienst is wezenlijk anders dan voor de bioscoop, waarmee Disney veel meer ervaring heeft. Streamingdiensten zoals Netflix, HBO Max en Disney+ hebben een grote, gestage stroom van nieuwe films en series nodig. Voor de bioscoop kan een mediaconcern wat meer gokken op enkele producties per jaar.

De focus op online video dreigt ten koste te gaan van die kaskrakers, stelden Disney-medewerkers al eerder in de Angelsaksische pers. Opvallend genoeg is het juist het nieuwe deel in de succesvolle filmreeks Avatar dat Disney deze weken weer eens met vertrouwen doet kijken naar de bioscoopopbrengsten. Avatar: The Way of Water, sinds half december in de bioscoop, bracht al 1,75 miljard dollar op aan kaartverkoop. Dat is nog niet zoveel als het eerste deel, Avatar (2009). Dat was de best scorende speelfilm ooit met een bruto opbrengst van 2,9 miljard dollar in de bioscopen. Beide films komen overigens uit de stal van 21st Century Fox, de volgens Nelson Peltz veel te dure overname van Disney.