Inspectie kreeg toch signalen over te zwaar werk bagagemedewerkers Schiphol

De Arbeidsinspectie had toch meer informatie over de te zware arbeidsomstandigheden voor bagagemedewerkers op Schiphol dan ze tot dusver heeft gemeld. Dat bevestigt een woordvoerder van de inspectie donderdag na berichtgeving van NOS en Nieuwsuur. De inspectie zei eerder nog dat er geen meldingen waren gedaan, maar dit blijkt nu wel het geval. Naar aanleiding van de meldingen heeft de inspectie geen actie ondernomen.

Afgelopen september meldden de NOS en Nieuwsuur al dat de Arbeidsinspectie twaalf jaar lang niet had gecontroleerd of het werk van bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol aan de gezondheidsnormen voldoet. Een deel van het personeel heeft daardoor te maken met lichamelijk letsel vanwege het zware werk.

Ondanks eerdere ontkenning blijkt nu dat twee medewerkers van de bagageafhandeling tussen 2015 en 2020 melding hebben gedaan van te zwaar fysiek werk. Richting een van hen zou gedreigd zijn met ontslag, een ander vertelt aan de NOS en Nieuwsuur over het tillen van dozen van dertig kilo. De Arbeidsinspectie zou na de meldingen niet langs zijn gegaan op de luchthaven, onder meer omdat het niet om een „zware overtreding” zou gaan. In een reactie laat de inspectie weten het meldingssysteem te gaan aanpassen, maar onduidelijk is nog wat dit precies inhoudt.