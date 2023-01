Tweede Kamer spoort minister Hoekstra aan tot hardere actie tegen Iran

Afgelopen zaterdag ontbood minister van Buitenlande Zaken Wopke Hoekstra (CDA) de Iraanse ambassadeur nog maar eens, om opnieuw te protesteren tegen de martelingen en executies van jonge Iraanse demonstranten. De minister riep andere Europese landen op dit ook te doen.

Ook in december had Hoekstra de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen – nadat de Tweede Kamer hem dat in een motie had opgedragen. Afgelopen dinsdag sprak Hoekstra bovendien samen met premier Rutte in het Torentje met de Iraanse diaspora in Nederland, om te horen hoe er harder kan worden opgetreden tegen het regime in Teheran. Ook dát was het vervolg op een motie van de Kamer.

De nietsontziende repressie tegen de protesten in Iran roepen afschuw op in Nederland en elders. Vier Iraniërs zijn inmiddels opgehangen door het regime, ten minste honderd demonstranten hangt de doodstraf boven het hoofd wegens hun deelname aan de protesten, zo meldt de Noorse mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights.

De tijd dat we alleen statements over executies aflegden is voorbij Thijs Reuten Europarlementariër

Maar terwijl Nederland bij het optreden tegen Rusland voorop loopt, heeft het kabinet in het Iran-dossier de regie verloren aan de Kamer. Afgelopen vrijdag publiceerden de fractievoorzitters van tien politieke partijen (waaronder die van de coalitie) een ingezonden brief in de Volkskrant, waarin ze opriepen tot meer actie tegen Teheran. Nederland zou binnen de EU voorop moeten lopen als het gaat om sancties tegen Iran, zo schreven de fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, JA21, PvdA, SGP, SP en VVD. Zo zouden er veel meer medewerkers van het Iraanse regime op de Europese sanctielijst moeten worden geplaatst, en zou de gevreesde Iraanse Revolutionaire Garde tot een terroristische organisatie moeten worden verklaard. Afgelopen december had de Tweede Kamer hier al in een breed gesteunde motie toe opgeroepen. „Als we nu zwijgen, zijn we medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt”, zei fractievoorzitter Gert-Jan Segers (ChristenUnie) in de talkshow Op1.

Hardere sancties

Voor Hoekstra is het niet eenvoudig opereren onder alle druk. De minister heeft meermaals laten weten voorstander te zijn van hardere sancties, maar dit in Europees verband te willen doen. Op zich een argument: nationale strafmaatregelen zullen weinig indruk maken in Teheran. Maar dat moet het kabinet er niet van weerhouden om een actievere rol te spelen in Europa, zo zegt Thijs Reuten, Europarlementariër namens de PvdA. „Nederland doet er toe in Europa, er wordt geluisterd als Den Haag iets zegt.”

Reuten is ingenomen met de druk vanuit de Tweede Kamer. „Het kabinet heeft tot nu toe niet genoeg gedaan. De tijd dat we alleen statements aflegden a la ‘o jee, wij veroordelen deze executies’ is voorbij. Superautocratiën als Rusland en Iran stoppen pas als ze een halt toe worden geroepen.”

Inmiddels probeert Den Haag het initiatief binnen Europa terug te winnen. Tijdens een ontmoeting met zijn Europese collega’s op 12 december pleitte minister Hoekstra er al voor om de Revolutionaire Garde op de Europese sanctielijst te zetten, indien dat juridisch mogelijk was. Inmiddels heeft Nederland de juridische dienst van de Europese Commissie om advies gevraagd. Zo kan een organisatie alleen op de EU-terrorismelijst worden geplaatst nadat de rechter of een nationale overheid die organisatie als ‘terroristisch’ heeft aangemerkt. Een dergelijke uitspraak ontbreekt nog in Europa, maar mogelijk is een kwalificatie van een derde land (zoals de VS) voldoende. Het advies zal beschikbaar moeten zijn bij de volgende Raad voor Buitenlandse Zaken op 23 januari, maar dat wil niet zeggen dat er knopen kunnen worden doorgehakt – eerst zal de Europese Commissie een voorstel moeten voorbereiden, en dat duurt weken.

Tijdens de Raad van 23 januari zal er daarom alleen besloten worden over een vierde sanctiepakket tegen Iran, waarbij „enkele tientallen” nieuwe Iraanse overheidsfunctionarissen op de sanctielijst zullen worden geplaatst – waarmee er ongeveer 150 personen op staan.

Dergelijke maatregelen zullen de kritiek op het Iranbeleid niet doen verstommen. Volgende week stemt het Europees Parlement over een voorstel om de Revolutionaire Garde aan te merken als terroristische organisatie.

„We moeten veel zelfverzekerder optreden”, zegt Reuten. Terwijl Europa draalt, hangt jonge Iraniërs executie boven het hoofd. „We hebben niet veel tijd meer.”

