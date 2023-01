Dalende huizenprijzen en de psychologie van de (ver)koper

Jarenlang stegen de huizenprijzen tot recordhoogtes. Tot afgelopen zomer. Toen daalde de prijs van een huis harder dan ooit. Vandaag maakt de Nederlandse Vereniging van Makelaars bekend hoe het de huizenprijzen dit najaar is vergaan: dalen ze nog verder? En wat doet dat met het gedrag van de koper? Woningmarkt-redacteur Mirjam Remie praat ons bij over het kuddegedrag op de huizenmarkt.

Lees ook het stuk van Mirjam Remie: Zet de daling van de huizenprijzen door – en zo ja, hoe hard

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.