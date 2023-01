Burgers hebben recht om te weten aan wie hun data worden verkocht, besluit Europees Hof van Justitie

Europeanen hebben recht om te weten aan wie hun persoonsgegevens precies worden doorverkocht. De verkopers van de data, bijvoorbeeld bedrijven en overheidsinstellingen, moeten die informatie op aanvraag delen. Dat besloot het Europees Hof van Justitie op donderdag. Voorheen konden Europese burgers deze informatie ook al opvragen, maar was het niet duidelijk welke mate van transparantie dataverkopers moesten aanhouden.

De kwestie kwam bij de hoogste Europese rechter terecht nadat een Oostenrijkse man wilde weten aan wie postdienst Österreichische Post zijn persoonsgegevens had verkocht. De postdienst antwoordde slechts dat de informatie „voor marketingdoeleinden” gebruikt werd. De man daagde de Österreichische Post voor de rechter, waarop de postbezorger meldde dat de persoonsgegevens onder meer waren verkocht aan IT-bedrijven, politieke partijen, liefdadigheidsorganisaties en andere grootinkopers van data.

Het Europees Hof van Justitie heeft nu besloten dat verkopers van data ook de specifieke identiteit van inkopende organisaties moeten delen. Daar zijn ook uitzonderingen op, bijvoorbeeld wanneer het onmogelijk is om de ontvanger te identificeren of als het verzoek buitensporig is. In dergelijke gevallen mag de datahandelaar onvolledige informatie geven.

Onder Europese wetgeving hebben Europeanen het zogenoemde ‘recht om vergeten te worden’: ze moeten de mogelijkheid hebben om hun data te laten verwijderen van het internet. Om dat recht en enkele andere datarechten te kunnen uitoefenen, moeten burgers wel weten waar hun data überhaupt is terechtgekomen.

