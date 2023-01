Weg met mastodontische modewet op het werk

Een nieuw jaar, een dito look, hebben ze bij British Airways (BA) vast gedacht. Dus kondigde de vliegmaatschappij onlangs aan dat het twintig jaar oude uniform van Julien MacDonald, destijds creative direcor van Givenchy, door de shredder gaat. Letterlijk welteverstaan. Want: recycling enzo.

Alle 30.000 frontline-medewerkers worden vanaf dit voorjaar in het nieuw gestoken. Met dank aan Ozwald Boateng, bekend om zijn messcherpe mannenmode, geïnspireerd op de pakken van zijn Ghanese vader. Een prestigieuze klus waarvoor het Britse fashionicoon, zelf ook immer sharply dressed, bepaald niet over één nacht ijs is gegaan.

Een novum

Blijkens het persbericht, besloeg het maakproces vijf jaar. Inclusief coronavertraging, maar dan nog. De collectie bestaat onder meer uit een driedelig pak voor mannelijke medewerkers, terwijl vrouwen combinaties kunnen maken op basis van een knielange jurk of rok, een broek en een jasje. En, wat echt een novum heet te zijn: ook het dragen van een jumpsuit behoort tot de mogelijkheden.

Met name dat laatste is iets wat wereldwijd verwondering wekt. Het waarom laat zich raden. Ook als je geen liefhebber of kenner van dit kledingstuk bent, kun je je van de struggle in een krappe vliegtuig-wc vast wel een voorstelling maken. De collectie, uitgevoerd in donkerblauw met rode accenten, is evenwel tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de beoogde dragers: employees van de vliegmaatschappij, met verschillende functies, die de outfits een halfjaar in de praktijk hebben getest.

Me dunkt dat ze dus ook aan de jumpsuit hun zegen hebben gegeven. Wellicht is het ontwerp voorzien van een ‘snel uit en weer aan’-vernuftigheidje. Hoe het ook zij: het is toe te juichen dat BA haar medewerkers de ruimte geeft om de kleding van hun keuze te dragen.

Heel tof ook dat een tuniek en hijab als uniformopties zijn toegevoegd. Over de uitstraling van de ontwerpen is het laatste woord overigens nog niet gezegd. De meningen variëren van ‘saai en voorspelbaar’ tot ‘klassiek’ en ‘in lijn met het erfgoed’. Persoonlijk opteer ik voor ‘functioneel en universeel’. Maar ik had het ook liever wat dynamischer gezien: meer Boateng, minder BA, zogezegd.

KLM-pak

Benieuwd wanneer de outfits van onze nationale vliegmaatschappij toe zijn aan een update. Het huidige KLM-pak, ontworpen door Mart Visser, is nu dertien jaar oud. Geen idee hoelang zo’n uniform meegaat. Vijftien jaar? Dan hebben ze de kosten er in elk geval uit, lijkt me zo. Hopelijk zien we tegen die tijd ook stewardessen met hoofddoek in KLM-blauw en wat dies meer zij.

En wat mij betreft, blijft het daar niet bij. Vorig najaar maakte Virgin Atlantic, de vliegmaatschappij van Sir Richard Branson, haar uniformbeleid genderneutraal. Wat wil zeggen dat de medewerkers, ongeacht sekse of gender(identiteit), zelf bepalen hoe zij op het werk verschijnen: in rok, broek, of jurk. Een jumpsuit, zit er dan weer niet bij. Hopelijk is ook bij KLM c.s. die verdeling in mannen- en vrouwenkleding snel van de (start- c.q. landings)baan. Time for change is now, daar veranderen mastodontische modewetten simpelweg niets aan.