Voor misbruik vrijgesproken Australische kardinaal George Pell (81) overleden

De Australische kardinaal George Pell is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden na complicaties aan een heupoperatie, melden Australische media. De in het Vaticaan invloedrijke Pell werd in 2019 veroordeeld tot zes jaar cel wegens vermeend kindermisbruik, maar kwam een jaar later vrij omdat het Australische hooggerechtshof „gerede twijfel” had over de schuld.

Pell was tussen 1996 en 2014 aartsbisschop van eerst Melbourne en daarna Sydney. Tussen 2014 en 2017 nam hij als hoge functionaris plaats in een nieuw gevormd Secretariaat voor de Economie van het Vaticaan. In die rol moest hij paus Franciscus adviseren en de financiën van het Vaticaan op orde te brengen. Pell werd daardoor een van de machtigste mannen in Rome en uiteindelijk de hoogst geplaatste geestelijke die om misbruik voor de rechter moest verschijnen.

In 2019 werd Pell schuldig bevonden in twee aanklachten: hij zou in december 1996 twee 13-jarige koorknapen seksueel hebben misbruikt in de kathedraal van Sint Patrick in Melbourne. Destijds was Pell aartsbisschop van Melbourne. De zaak tegen Pell was juridisch echter altijd zwak, omdat die voor een groot deel afhing van de geloofwaardigheid van één getuigenverklaring. Een van de twee jongens stierf in 2014 aan een overdosis heroïne en was daardoor geen getuige. Pell kwam door twijfel van de zeven aangewezen rechters in 2020 op vrije voeten, na ruim een jaar vastgezeten te hebben. Hij kon vervolgens niet opnieuw worden berecht voor de aanklachten.