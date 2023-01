Twee mannen vervolgd voor stemmen ronselen in daklozenopvang Roermond

Justitie gaat twee, mogelijk drie mannen (tussen de 36 en 45 jaar oud) vervolgen voor het ronselen van stemmen in een daklozenopvang in Roermond. Voor wie ze dit deden, is nog niet duidelijk. De volmachten werden niet gebruikt.

Het ronselen vond plaats aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar. Vier daklozen gaven hun stempassen met een volmacht aan een tussenpersoon, die ze voor 10 euro per stuk verkocht. De tussenpersoon en een koper worden vervolgd. Tegen een tweede verdachte van de koop heeft het Openbaar Ministerie vooralsnog onvoldoende bewijs. De vier daklozen worden niet vervolgd. Justitie vindt hun aandeel in de zaak te gering.

Toenmalig burgemeester Rianne Donders (CDA) deed vorig jaar maart aangifte van het ronselen. Roermond heeft een geschiedenis met dit soort overtredingen van de Kieswet. Toen voormalig wethouder en intussen weer in die functie teruggekeerde Jos van Rey (voorheen VVD, nu Liberale Volkspartij Roermond) werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden was dat onder meer voor stembusfraude. De politicus benaderde als stemcoördinator van de VVD mensen om het volmachtdeel van hun stempas in te vullen, op het adres na.