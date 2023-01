‘The Banshees of Inisherin’ grote winnaar 80ste editie Golden Globes, ook Spielberg in de prijzen

De zwarte komediefilm The Banshees of Inisherin heeft dinsdagavond tijdens de tachtigste uitreiking van de Golden Globes drie prijzen gewonnen. De film, die op 26 januari in Nederland uitkomt, werd bij de Amerikaanse film- en televisieprijzen bekroond tot beste musical of komedie. Ook hoofdrolspeler Colin Farrell (beste acteur) en regisseur Martin McDonagh (beste scenario) ontvingen een Golden Globe. Andere prijzen gingen naar onder meer regisseur Steven Spielberg en HBO-serie The White Lotus.

Spielberg maakte volgens de jury met het semi-autobiografische The Fabelmans de beste dramafilm. Daarmee troefde hij publiekstrekkers als Avatar en Top Gun: Maverick af. Ook won hij de prijs voor beste regisseur. De absurdistische komedie Everything Everywhere All at Once greep in zijn categorie naast de prijzen, maar dat gold niet voor acteurs Michelle Yeoh en Ke Huy Quan. Yeoh kreeg een Golden Globe voor beste actrice, Quan voor beste mannelijke bijrol.

In de televisiecategorie was het de sitcom Abbott Elementary die eveneens drie prijzen binnenhaalde. De ‘mockumentary’ over een basisschool in West-Philadelphia werd uitgeroepen tot beste comedyserie; Quinta Brunson tot beste comedyactrice en Tyler James Williams tot beste mannelijke bijrol. Ook The White Lotus deed het met twee prijzen goed. De zwarte komedie werd uitgeroepen tot beste anthologieserie en kreeg een prijs voor beste vrouwelijke bijrol in de persoon van Jennifer Coolidge.

Na een jaar afwezigheid was de uitreiking van de Golden Globes weer te zien op tv. De Amerikaanse zender NBC besloot de ceremonie vorig jaar niet uit te zenden, nadat juryleden van de Golden Globes in opspraak waren geraakt. Zij zouden te innige banden onderhouden met filmstudio’s en bovendien zou de jurysamenstelling niet divers genoeg zijn. Sindsdien scherpte de organisatie de regels omtrent het aannemen van giften aan en werden enkele tientallen nieuwe mensen aan de jury toegevoegd, onder wie zes zwarte juryleden.