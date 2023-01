Rusland stuurt raket naar ISS om gestrande bemanning op te halen

Rusland gaat in februari een tweede Sojoez-raket naar het internationale ruimtestation ISS sturen om drie bemanningsleden op te halen. Dat schrijven internationale persbureaus op basis van een bericht van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos. De Amerikaanse astronaut Frank Rubio en de Russische kosmonauten Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin zijn in september gelanceerd met de Sojoez-MS-22, maar die liep schade op. Daardoor hebben zij geen vervoer terug naar de aarde in geval van nood.

Halverwege december ontstond er in de Sojoez-MS-22-capsule een lek, vermoedelijk door een meteorietinslag. Hoewel het om een klein gaatje in het externe afkoelsysteem van de capsule gaat, minder dan een millimeter breed, kwam er koelvloeistof door vrij. De capsule wordt daardoor steeds warmer. „Na analyse” concludeert de directeur van Roskosmos Joeri Borisov dat de capsule zonder bemanning teruggehaald moet worden.

De drie bemanningsleden worden op 20 februari opgehaald met de Sojoez-MS-23-capsule, die eigenlijk pas in maart gelanceerd zou worden. Er zouden ook bemanningsleden aan boord zijn, maar die blijven achter om plaats te maken voor de gestrande bemanning. De beschadigde MS-22-capsule gaat onbemand mee terug naar de aarde. Als zich vóór de lanceerdatum een ernstig noodgeval zou voordoen in het ISS, zegt Roskosmos dat gebruik van de MS-22 toch zou worden overwogen.

Toen de oorlog net was uitgebroken was de ruimtevaart een van de weinige gebieden waarop Rusland nog internationaal samenwerkte. In juli maakte het land afspraken voor gezamenlijke vluchten met de VS, waar de reis met MS-22 er één van was. Later die maand kondigde Roskosmos aan zich na 2024 terug te trekken uit het ISS. Volgens Borisov werkt het land aan een eigen ruimtevaartstation.