Republikeinen in Huis van Afgevaardigden stellen onderzoek in naar ministerie van Justitie

De Republikeinse fractie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag gestemd voor het instellen van een onderzoek naar het ministerie van Justitie, de FBI en andere federale instanties, meldt persbureau Reuters. Volgens de Republikeinen is er sprake van „politisering van de federale overheid door president Joe Biden”.

De instanties zouden te ver zijn gegaan in de onderzoeken naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en de rol van oud-president Donald Trump daarin. Vooral de huiszoeking in Trumps privé-resort Mar-a-Lago, waarbij de FBI op zoek was naar geheime documenten, ging voor veel Republikeinen over de schreef.

De Republikeinen hadden voor de tussentijdse verkiezingen van afgelopen november al aangekondigd dat ze een onderzoek zouden gaan instellen en nu ze een nipte meerderheid in het Huis hebben komt dat er ook daadwerkelijk van. Het nog op te richten onderzoekspanel zal ook de beweringen onderzoeken dat de regering van Biden sociale media en techbedrijven onder druk zou zetten om meningen te censuren die ingaan tegen het beleid van het Witte Huis.

Democraten spreken van een partijdig onderzoek en maken zich zorgen dat het zich ook richt op „nog lopende strafrechtelijke onderzoeken”. De Democratische afgevaardigde Jerrold Nadler wijst er tegenover Reuters op dat dat in strijd is met de scheiding der machten en daarom „erg gevaarlijk” is.