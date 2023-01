Oud-justitieminister Grapperhaus zwaar beveiligd vanwege dreiging uit onderwereld

Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus(CDA) wordt sinds enkele weken zwaar beveiligd vanwege ‘ernstige dreiging’ vanuit de georganiseerde criminaliteit. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie woensdag na berichtgeving van Het Parool.

Over de details van de veiligheidsmaatregelen zelf wil het OM geen mededelingen doen. Een woordvoerder benadrukt dat het OM de dreiging „heel serieus neemt” en dat de politie onderzoek doet naar de herkomst van de bedreigingen. Het Parool meldt dat Grapperhaus beveiligd wordt door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

Volgens de Amsterdamse krant komt de dreiging uit de hoek van de 31-jarige voortvluchtige Jos Leijdekkers, die door de autoriteiten beschouwd wordt als een kopstuk in het wereldwijde cocaïnecircuit. Leijdekkers staat sinds mei vorig jaar gesignaleerd op de Nationale Opsporingslijst. Leijdekkers zou een vooraanstaande rol spelen in grootschalige cocaïne-import naar Amsterdam. Ook zou hij volgens justitie betrokken zijn bij de verdwijning en dood van drugshandelaar Naima Jillal op de Amsterdamse Zuidas.

In een reactie op Twitter prijst huidig minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) „de belangrijke stappen” die Grapperhaus tegen de georganiseerde misdaad heeft gezet. „Dat hij nu bedreigd wordt is verschrikkelijk. (…) We zullen gezamenlijk een vuist moeten blijven maken tegen nietsontziende criminelen.”

Bedreiging Belgische minister

Het OM wil niet kwijt of er andere politieke figuren worden beveiligd omwille van dreiging uit de onderwereld. Half september kwam naar buiten dat opsporingsinstanties plannen vanuit het criminele circuit vermoedden voor de ontvoering van premier Mark Rutte en prinses Amalia. De beveiliging van beiden werd om die reden aangescherpt.

In dezelfde maand moest ook de huidige Belgische minister Vincent Van Quickenborne enkele dagen onderduiken vanwege „een ernstige dreiging”, afkomstig uit het drugsmilieu. Vier Nederlandse verdachten werden toen opgepakt op verdenking van ontvoering van de minister. Ook VVD-Kamerlid Ulysse Ellian, zo werd in december bekend wordt „sinds enkele maanden” beveiligd door de DKDB. Over de herkomst van de bedreigingen aan het adres van Ellian, die zich geregeld fel uit tegen de georganiseerde misdaad, werden toen geen uitspraken gedaan.

